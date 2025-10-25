Zee Rajasthan
mobile app

6 साल बाद किन्नर महासम्मेलन, बंसीवाला मंदिर में चांदी के बाद अब चढ़ेगा 18 तोले सोने का छत्र

Rajasthan news: नागौर में 6 साल बाद अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन आयोजित हो रहा है. देशभर के गादीपति इसमें शामिल होकर समाज की समस्याओं पर मंथन करेंगे. आयोजन के बाद, बंसी वाला मंदिर में 18 तोले सोने का छत्र समर्पित किया जाएगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 25, 2025, 10:36 AM IST | Updated: Oct 25, 2025, 10:36 AM IST
1/6

अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन

अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन1/6
Nagaur News: नागौर जिला मुख्यालय पर एक बार फिर आस्था और समाजिक मंथन का भव्य केंद्र बनने जा रहा है, जहां 6 साल के लंबे अंतराल के बाद अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. इस विशाल आयोजन की जिम्मेदारी नागौर गादीपति रागिनी नायक और समस्त किन्नर समाज ने उठाई है.
2/6

समारोह स्थल

समारोह स्थल2/6
आज, समारोह स्थल पर कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरे विधि-विधान से हवन-पूजन किया गया, जिसमें ईश्वर से महासम्मेलन के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की गई.