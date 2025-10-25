6 साल बाद किन्नर महासम्मेलन, बंसीवाला मंदिर में चांदी के बाद अब चढ़ेगा 18 तोले सोने का छत्र

Nagaur News: नागौर जिला मुख्यालय पर एक बार फिर आस्था और समाजिक मंथन का भव्य केंद्र बनने जा रहा है, जहां 6 साल के लंबे अंतराल के बाद अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. इस विशाल आयोजन की जिम्मेदारी नागौर गादीपति रागिनी नायक और समस्त किन्नर समाज ने उठाई है.