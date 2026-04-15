/नागौर में भाइयों ने भरा 1.51 करोड़ का मायरा, तोहफे में दिया सोना-चांदी, जमीन, नगद

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नागौर के इस मायरे की खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो लही है. लोग इसे 'राजस्थानी परंपरा का स्वर्णिम उदाहरण' बता रहे हैं. प्रदेश में मायरा केवल रस्म नहीं बल्कि भाई द्वारा बहन के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक है.