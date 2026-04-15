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नागौर में भाइयों ने भरा 1.51 करोड़ का मायरा, तोहफे में दिया सोना-चांदी, जमीन, नगद

Written By : Sneha Aggarwal | Updated: Apr 15, 2026, 03:05 PM

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले के श्यामसर गांव में भाई ने 1.51 करोड़ का मायरा भर भाई-बहन के रिश्ते ने नई मिसाल पेश कर दी है, जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है. 
 

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राजस्थान के नागौर जिले के श्यामसर गांव में चार भाइयों ने अपनी बहन के लिए ऐसा मायरा भरा, जो अब इतिहास बन गया है. श्यामसर के रहने वाले सुरजाराम सियाग की बेटी रामी देवी के परिवार में शादी थी.
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उनके बच्चों की शादी में मायरे की रस्म के दौरान उनके चार भाइयों गंगाराम, शिवलाल, खीयाराम और श्रवणराम ने मिलकर दिल खोलकर मायरा भरा.
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इस दौरान 21 लाख 51 हजार रुपये नगद, 25 बीघा खेती योग्य जमीन,7 बरी सोना, 21 बरी चांदी, 51 हजार रुपये टीका दिया. जो कुल मिलाकर यह मायरा 1 करोड़ 51 लाख रुपये का रहा.
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स्थानीय लोगों ने कहा कि इतना बड़ा मायरा पहले कभी नहीं देखा. मायरा भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है. इस मायरे की पूरे इलाके में तारीफ और चर्चा हो रही है.
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नागौर के इस मायरे की खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो लही है. लोग इसे 'राजस्थानी परंपरा का स्वर्णिम उदाहरण' बता रहे हैं. प्रदेश में मायरा केवल रस्म नहीं बल्कि भाई द्वारा बहन के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक है.
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