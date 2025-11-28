Nagaur Weather Update: आज ठंड से कड़कड़ा सकती हैं नागौरवासियों की हड्डियां! हवाओं संग बारिश का अलर्ट जारी
Nagaur Weather Update: राजस्थान के नागौर जिले में आज मौसम ने पलटी मार ली है. एक तरफ जहां लोग ठंड के कहर से जूझ रहे थे, वहीं आज मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है. इसके चलते लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है.
Published: Nov 28, 2025, 09:17 AM IST | Updated: Nov 28, 2025, 09:17 AM IST
Nagaur Weather Update
Nagaur Weather Update: जयपुर मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, दिनभर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, इसके चलते कुछ जगहों पर बारिश या बूंदाबांदी होसकती है. इससे जिले में जनजीवन पर असर पड़ सकता है.
Nagaur Weather Update
तापमान के लिहाज से दिन का अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा हल्की और आर्द्रता सामान्य बनी रहेगी, जिससे दिन में हल्की गर्माहट और सुबह‑शाम मौसम में ठंडक का अहसास होगा.