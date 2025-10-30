नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क 30 अक्टूबर तक बंद, कीचड़ में फंस गयी थी टाइगर सफारी वाली बस
Nahargarh Biological Park closed : नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लायन-टाइगर सफारी को बंद कर दिया है. टूटे ट्रैक पर टाइगर के सामने फंसी गाड़ी को ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया.
Oct 30, 2025
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लापरवाही के बाद टाइगर लायन सफारी को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया. लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं. सफारी ट्रैक पर फिसलन और जलभराव के कारण पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने टाइगर और लॉयन सफारी को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है.