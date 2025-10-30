नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क 30 अक्टूबर तक बंद, कीचड़ में फंस गयी थी टाइगर सफारी वाली बस

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लापरवाही के बाद टाइगर लायन सफारी को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया. लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं. सफारी ट्रैक पर फिसलन और जलभराव के कारण पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने टाइगर और लॉयन सफारी को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है.