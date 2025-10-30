Zee Rajasthan
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क 30 अक्टूबर तक बंद, कीचड़ में फंस गयी थी टाइगर सफारी वाली बस

Nahargarh Biological Park closed : नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लायन-टाइगर सफारी को बंद कर दिया है. टूटे ट्रैक पर टाइगर के सामने फंसी गाड़ी को ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 30, 2025, 04:51 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 04:51 PM IST
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लापरवाही के बाद टाइगर लायन सफारी को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया. लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं. सफारी ट्रैक पर फिसलन और जलभराव के कारण पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने टाइगर और लॉयन सफारी को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है.