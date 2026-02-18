मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने

जयपुर का नाहरगढ़ किला मार्च में घूमने के लिए पर्यटकों की पहली पसंद है. 1734 में निर्मित यह किला अपने माधवेन्द्र भवन और रात के समय दिखने वाले तारे जमीन पर जैसे जादुई शहर के नजारे के लिए दुनिया भर में मशहूर है.