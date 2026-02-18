मार्च में जयपुर घूमने का प्लान है? नाहरगढ़ किला जरूर देखें, विदेशी पर्यटक भी हैं जिसके दीवाने
Rajasthan Tourism: जयपुर का नाहरगढ़ किला मार्च में पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है. अरावली पहाड़ियों पर स्थित यह किला अपने जादुई नाइट व्यू, माधवेन्द्र भवन और ऐतिहासिक वैभव के लिए दुनियाभर में मशहूर है.
Published: Feb 18, 2026, 03:43 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 03:43 PM IST
1/8
Rajasthan Tourism: Nahargarh Fort Jaipur
1/8
जयपुर का नाहरगढ़ किला मार्च में घूमने के लिए पर्यटकों की पहली पसंद है. 1734 में निर्मित यह किला अपने माधवेन्द्र भवन और रात के समय दिखने वाले तारे जमीन पर जैसे जादुई शहर के नजारे के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
2/8
Rajasthan Tourism: Nahargarh Fort Jaipur
2/8
अगर आप भी मार्च में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जयपुर का नाहरगढ़ किला एक बार जरूर करें. यह किला न सिर्फ आस-पास के लोगों में मशहूर है बल्कि विदेशियों की भी पहली पसंद बना हुआ है.