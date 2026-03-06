Zee Rajasthan
RRTS नमो भारत परियोजना में फंस गया विवाद! लागत बंटवारे पर तनातनी, पुनर्विचार की मांग

Namo Bharat, RRTS: नमो भारत (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम – RRTS) परियोजना के पहले चरण में राजस्थान और हरियाणा के बीच वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है.  

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 06, 2026, 06:32 AM IST | Updated:Mar 06, 2026, 06:32 AM IST
राजस्थान और हरियाणा के मुख्य सचिवों के बीच हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना पर महत्वपूर्ण बैठक हुई. राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रथम चरण की संशोधित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के वित्तीय भार पर विस्तृत चर्चा की.
बैठक में उद्योग, वित्त, नगरीय विकास विभाग और रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे. इस परियोजना से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के साथ राजस्थान के औद्योगिक केंद्रों की हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है.