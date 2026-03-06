RRTS नमो भारत परियोजना में फंस गया विवाद! लागत बंटवारे पर तनातनी, पुनर्विचार की मांग

राजस्थान और हरियाणा के मुख्य सचिवों के बीच हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना पर महत्वपूर्ण बैठक हुई. राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रथम चरण की संशोधित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के वित्तीय भार पर विस्तृत चर्चा की.