Naresh Meena: 42 दिन बाद जेल से रिहा हुए नरेश मीणा, बोले- 'जिसने जेल भेजा, उससे गिन-गिनकर हिसाब लूंगा'

Published: Sep 07, 2025, 08:35 AM IST | Updated: Sep 07, 2025, 08:35 AM IST
Naresh Meena
राजस्थान के चर्चित नेता और सामाजिक कार्यकर्ता नरेश मीणा को 42 दिन की कैद के बाद शनिवार शाम 5:50 बजे झालावाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद नरेश मीणा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठा था.
Naresh Meena
मुझे कई धाराओं में फंसाकर सवा महीने तक जेल में रखा गया. जिस नेता ने मुझे जेल भेजा, उसका पता लग चुका है और समय आने पर मैं उससे गिन-गिनकर हिसाब लूंगा.