Naresh Meena: 42 दिन बाद जेल से रिहा हुए नरेश मीणा, बोले- 'जिसने जेल भेजा, उससे गिन-गिनकर हिसाब लूंगा'

राजस्थान के चर्चित नेता और सामाजिक कार्यकर्ता नरेश मीणा को 42 दिन की कैद के बाद शनिवार शाम 5:50 बजे झालावाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद नरेश मीणा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठा था.