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Rajasthan Nautapa 2026: राजस्थान में 25 मई से शुरू हो रहा है नौतपा, 9 दिनों में 50 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान!

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 22, 2026, 11:09 AM|Updated: May 22, 2026, 11:09 AM

Nautapa 2026 in Rajasthan: नौतपा के दौरान तापमान हाफ सेंचुरी (50 डिग्री) मारने वाला है! 25 मई से 2 जून तक राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. राजस्थान में इन दिनों गर्मी ने लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित कर दी है. 

Nautapa 2026 in Rajasthan1/6

Nautapa 2026 in Rajasthan

दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है और रातें भी राहत नहीं दे रही हैं. ऐसे में मौसम विशेषज्ञों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 25 मई 2026 से 2 जून 2026 तक नौतपा शुरू होने जा रहा है. ये नौ दिन राजस्थान के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी चरम पर पहुंच जाती है.
राजस्थान पर नौतपा का असर2/6

राजस्थान पर नौतपा का असर

राजस्थान में नौतपा का खास महत्व है. जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चुरू और नागौर जैसे जिलों में इन नौ दिनों में भीषण लू चलने की संभावना है. दिन के समय सड़कें खाली नजर आती हैं और लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हो जाते हैं. मौसम विभाग ने पहले ही हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है.
नौतपा क्या है?3/6

नौतपा क्या है?

नौतपा शब्द ‘नौ’ और ‘तपा’ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नौ दिनों की भारी तपिश. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं. इस बार 25 मई 2026 को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे. रोहिणी नक्षत्र में सूर्य की उपस्थिति से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है. नतीजतन सूर्य की किरणें सीधी और अत्यधिक तेजी से पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान में भारी वृद्धि होती है. राजस्थान जैसे सूखे और रेगिस्तानी राज्य में नौतपा के दौरान तापमान अक्सर 47-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है.
कृषि और मानसून के लिए महत्वपूर्ण4/6

कृषि और मानसून के लिए महत्वपूर्ण

नौतपा केवल गर्मी से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के किसानों के लिए शुभ संकेत भी माना जाता है. मान्यता है कि नौतपा जितना तेज और शुष्क होगा, मानसून उतना ही मजबूत और लंबा चलेगा. ये नौ दिन समुद्री जल को गर्म करते हैं, जिससे बादल बनने की प्रक्रिया तेज होती है. राजस्थान में बाजरा, मूंग, उड़द, तिलहन और मक्का जैसी खरीफ फसलों के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद इन दिनों की तपिश पर निर्भर करती है.
स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां5/6

स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां

खूब पानी पिएं, नमक-चीनी का घोल या ORS लें. भारी, तला-भुना और बासी भोजन से दूर रहें. बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें. लू के लक्षण (चक्कर, उल्टी, बेहोशी) दिखने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें.
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Nautapa 2026 in Rajasthan

नौतपा के ये नौ दिन राजस्थानवासियों के लिए परीक्षा के समान हैं, लेकिन सही सावधानियों और धार्मिक आस्था के साथ इन्हें पार किया जा सकता है. अच्छी मानसून की उम्मीद के साथ लोग इन दिनों को सहन कर रहे हैं.
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