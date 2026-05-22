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नौतपा क्या है? नौतपा शब्द ‘नौ’ और ‘तपा’ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नौ दिनों की भारी तपिश. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं. इस बार 25 मई 2026 को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे. रोहिणी नक्षत्र में सूर्य की उपस्थिति से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है. नतीजतन सूर्य की किरणें सीधी और अत्यधिक तेजी से पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान में भारी वृद्धि होती है. राजस्थान जैसे सूखे और रेगिस्तानी राज्य में नौतपा के दौरान तापमान अक्सर 47-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है.