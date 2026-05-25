/Nautapa : राजस्थान में नौतपा दिखाने लगा अपना असर, जयपुर से लेकर सीकर-उदयपुर तक गर्मी का टॉर्चर शुरू

Rajasthan Nautapa Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में सूर्य की तपिश लोगों को बेहाल कर रही है. जयपुर, सीकर, उदयपुर समेत विभिन्न शहरों में गर्मी का टॉर्चर शुरू हो गया है.
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दिन के समय सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है, जबकि रातें भी राहत देने के बजाय उमस भरी गर्मी से भरी हुई हैं. मौसम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि अब गर्मी और भी सताएगी. आज से शुरू हुए नौतपा के दौरान तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है.
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मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. खासकर 26 और 27 मई को कई जिलों में पारा 47 डिग्री या उससे भी ऊपर पहुंचने की आशंका जताई गई है.
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इस दौरान हीटवेव के तेज थपेड़े लोगों को और परेशान करेंगे. पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया. इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी तापमान 44 डिग्री से ऊपर रहा, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी खासतौर पर इस भीषण गर्मी से प्रभावित हो रहे हैं.
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मौसम विभाग ने पूरे राजस्थान में सतर्कता बरतने की अपील की है. आज 21 शहरों के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलवर, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, बालोतरा, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर शामिल हैं. वहीं तीन शहरों—बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां स्थिति और भी गंभीर मानी जा रही है. इन क्षेत्रों में लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, खूब पानी पीने, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और एवं बच्चों की विशेष देखभाल करने की सलाह दी गई है.
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नौतपा राजस्थानी गर्मी का पारंपरिक नाम है, जिसमें नौ दिनों तक लगातार तेज धूप और बढ़ती गर्मी का दौर चलता है. इस बार इसकी शुरुआत के साथ ही मौसम विभाग ने तीव्र हीटवेव की चेतावनी दी है. इससे न सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, बल्कि बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. कई इलाकों में पानी की कमी भी गर्मी को और बढ़ा रही है.
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हालांकि, पूरी तरह निराशा नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक 28-29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से प्रदेश में कुछ राहत मिल सकती है. इस दौरान कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है, जो तापमान को काफी हद तक कम कर देगी. जून के पहले सप्ताह तक ऐसी गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है, जिससे बीच-बीच में गर्मी से राहत मिलती रहेगी. बारिश के बाद न सिर्फ तापमान गिरेगा, बल्कि वातावरण भी ठंडक से भर जाएगा.
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इस बीच प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी तेज कर दी है.
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अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है. स्कूलों में दोपहर की छुट्टियों का समय बढ़ाया गया है.
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लोगों से अपील की जा रही है कि वे गर्मी से बचाव के सभी उपाय अपनाएं और लू लगने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें.
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राजस्थान की इस भीषण गर्मी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम के पैटर्न में कितना बदलाव आ रहा है.
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नौतपा जैसे पारंपरिक मौसम अब और भी विकराल रूप लेते जा रहे हैं. ऐसे में हर नागरिक को जिम्मेदारी से काम लेना होगा ताकि इस गर्मी के मौसम को कम से कम नुकसान के साथ पार किया जा सके. आने वाले दिनों में स्थिति पर नजर रखना और मौसम विभाग की सलाह का पालन करना बेहद जरूरी है.