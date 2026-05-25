/Nautapa : राजस्थान में नौतपा दिखाने लगा अपना असर, जयपुर से लेकर सीकर-उदयपुर तक गर्मी का टॉर्चर शुरू

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Rajasthan Nautapa मौसम विभाग ने पूरे राजस्थान में सतर्कता बरतने की अपील की है. आज 21 शहरों के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलवर, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, झुंझनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, बालोतरा, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर शामिल हैं. वहीं तीन शहरों—बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां स्थिति और भी गंभीर मानी जा रही है. इन क्षेत्रों में लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, खूब पानी पीने, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और एवं बच्चों की विशेष देखभाल करने की सलाह दी गई है.