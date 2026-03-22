तपती धूप, नंगे पांव, माथे पर जलती सिगड़ी, हाथों में निशान लेकर जीण माता के लिए निकले भक्त

Published:Mar 22, 2026, 03:35 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 03:35 PM IST
1/6
Jeen Mata Mandir
1/6
Photograph:
राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में 32 गांवों को मिलाकर तंवरावाटी का बत्तीसी संघ अलग-अलग गांवों से जीण भक्तों का जत्था अपने-अपने गांवों में लगे पथवारी व जीण माता के मेल में शामिल होकर पूजा-अर्चना कर रवाना हो गए.
2/6
Jeen Mata Mandir
2/6
Photograph:
तपती धूप, नंगे पांव, माथे पर जलती सिगड़ी, हाथों में निशान, मां जीण भवानी के जयकारों के साथ मन में गहरी आस्था लेकर सभी भक्त जीण धाम की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए जगह-जगह नजर आए.