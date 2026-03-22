तपती धूप, नंगे पांव, माथे पर जलती सिगड़ी, हाथों में निशान लेकर जीण माता के लिए निकले भक्त

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राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में 32 गांवों को मिलाकर तंवरावाटी का बत्तीसी संघ अलग-अलग गांवों से जीण भक्तों का जत्था अपने-अपने गांवों में लगे पथवारी व जीण माता के मेल में शामिल होकर पूजा-अर्चना कर रवाना हो गए.