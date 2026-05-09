/राजस्थान में बदल जाएंगे जन आधार कार्ड के नियम, 1 जून से लागू होंगे नए रूल, हर अपडेट पर देने होंगे इतने रुपये

Rajasthan Jan Aadhar Card: राजस्थान में 1 जून 2026 से जन आधार अपडेट के नए नियम लागू होंगे. अब नाम, बैंक डिटेल, आय और परिवार संबंधी जानकारी सीमित बार ही अपडेट हो सकेगी. कई सेवाओं पर शुल्क भी तय किया गया है, जबकि नए नामांकन और ई-जन आधार डाउनलोड मुफ्त रहेंगे.