बीकानेर और शेखावाटी में बारिश करेगी नए साल का स्वागत, झमाझम बरस सकते हैं बादल!

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू जैसे जिलों में बादल छाए रहेंगे तथा कहीं-कहीं बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.