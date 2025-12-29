बीकानेर और शेखावाटी में बारिश करेगी नए साल का स्वागत, झमाझम बरस सकते हैं बादल!

Published: Dec 29, 2025, 08:31 AM IST | Updated: Dec 29, 2025, 08:31 AM IST
Rajasthan Weather Update
इसका असर मुख्य रूप से उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों पर देखने को मिलेगा. इससे तापमान में और गिरावट आएगी तथा सर्दी का प्रकोप बढ़ जाएगा.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू जैसे जिलों में बादल छाए रहेंगे तथा कहीं-कहीं बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.