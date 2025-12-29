Zee Rajasthan
बीकानेर और शेखावाटी में बारिश करेगी नए साल का स्वागत, झमाझम बरस सकते हैं बादल!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में चल रही कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है.

Published: Dec 29, 2025, 08:31 AM IST | Updated: Dec 29, 2025, 08:31 AM IST
Rajasthan Weather Update

इसका असर मुख्य रूप से उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों पर देखने को मिलेगा. इससे तापमान में और गिरावट आएगी तथा सर्दी का प्रकोप बढ़ जाएगा.
Rajasthan Weather Update

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू जैसे जिलों में बादल छाए रहेंगे तथा कहीं-कहीं बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.