Zee Rajasthan
mobile app

नए साल पर करें खाटू श्याम के दर्शन, बाबा श्याम के आशीर्वाद से हो जाएगा पूरा साल शानदार

New Year 2026: इस नए साल पर खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से अपने साल की शुरुआत करें. सीकर स्थित यह धाम सड़क और रेल मार्ग (रींगस स्टेशन) से सुलभ है. सच्ची श्रद्धा से दर्शन करने वाले भक्तों की हर मनोकामना यहां 'शीश के दानी' बाबा श्याम पूरी करते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 28, 2025, 09:58 AM IST | Updated: Dec 28, 2025, 09:59 AM IST
1/7

New Year 2026: Khatu Shyamji Sikar

New Year 2026: Khatu Shyamji Sikar1/7
नए साल की शुरुआत अगर आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ हो, तो पूरा साल खुशियों से भरा बीतता है. यदि आप इस बार नए साल पर दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है. 'हारे के सहारे' बाबा श्याम के दर्शन मात्र से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं.
2/7

New Year 2026: Khatu Shyamji Sikar

New Year 2026: Khatu Shyamji Sikar2/7
खाटू श्याम जी को कलयुग में हारे का सहारा कहा गया है. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, वे महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं. भगवान श्री कृष्ण ने उनकी महान कुर्बानी से प्रसन्न होकर उन्हें अपना नाम 'श्याम' दिया और वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा कृष्ण के रूप में ही होगी. भक्त यहां "शीश के दानी" के रूप में उनकी आराधना करते हैं.