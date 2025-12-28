नए साल पर करें खाटू श्याम के दर्शन, बाबा श्याम के आशीर्वाद से हो जाएगा पूरा साल शानदार

नए साल की शुरुआत अगर आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ हो, तो पूरा साल खुशियों से भरा बीतता है. यदि आप इस बार नए साल पर दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है. 'हारे के सहारे' बाबा श्याम के दर्शन मात्र से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं.