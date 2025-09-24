भीलवाड़ा में पत्थरों तले दबा मिला नवजात, मुंह में भरे थे पत्थर, फेविक्विक से था चिपकाया, हालत नाजुक
Bhilwara Crime News: जाको राखे साईयां...मार सके ना कोई. 15 दिन का बच्चा जिसके मुंह में दूध की जगह पत्थर भर दिया गया हो..हद ये कि रोने की आवाज ना आए इसलिए मुंह पर गोंद चिपका दिया गया हो...उसे बचाने के लिये खुद माता रानी ने एक फरिश्ता भेज दिया.
Published: Sep 24, 2025, 09:31 AM IST | Updated: Sep 24, 2025, 09:31 AM IST
Bhilwara Crime News: .... उसे नहीं पता था कि जिनके भरोसे उसने दुनिया में आंखें खोली, उन्हीं के लिए बोझ बन जाएगा. उस मासूम को तो पता भी नहीं था कि उसे किस गलती की सजा मिली पर जब उसके मुंह में दूध के बजाय पत्थर के टुकड़े भरे गए होंगे तो उसने मन ही मन कोख में रखने वाली मां को तो याद किया ही होगा. जो मां उसे 9 महीने तक कोख में रख ले गई, उसके जन्म के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुंह में पत्थर रखकर, होठों पर फेवीक्विक लगाकर पत्थरों से दबाकर मरने के लिए छोड़ गई.
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी के दिल को झकझोर दिया. जिले के बिजौलिया उपखंड के माल का खेड़ा रोड स्थित सीताकुंड जंगल में एक 10 से 12 दिन के नवजात शिशु को पत्थरों के नीचे दबाकर छोड़ दिया गया. मासूम की हालत देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं.