भीलवाड़ा में पत्थरों तले दबा मिला नवजात, मुंह में भरे थे पत्थर, फेविक्विक से था चिपकाया, हालत नाजुक

Bhilwara Crime News: .... उसे नहीं पता था कि जिनके भरोसे उसने दुनिया में आंखें खोली, उन्हीं के लिए बोझ बन जाएगा. उस मासूम को तो पता भी नहीं था कि उसे किस गलती की सजा मिली पर जब उसके मुंह में दूध के बजाय पत्थर के टुकड़े भरे गए होंगे तो उसने मन ही मन कोख में रखने वाली मां को तो याद किया ही होगा. जो मां उसे 9 महीने तक कोख में रख ले गई, उसके जन्म के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुंह में पत्थर रखकर, होठों पर फेवीक्विक लगाकर पत्थरों से दबाकर मरने के लिए छोड़ गई.