अब कलेक्टर से आम जानता की होगी सीधे बात, झटपट होगा समस्याओं का समाधान!

सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके लोगों के लिए अब सिस्टम खुद फोन उठाएगा. राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लगातार बढ़ती शिकायतों, लंबित मामलों और गिरते संतुष्टि प्रतिशत को लेकर राज्य सरकार ने नया फॉर्मूला लागू किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी खुद कॉल सेंटर पहुंचकर कॉल अटेंड कर आमजन से सीधे संवाद करेंगे.