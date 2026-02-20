Zee Rajasthan
mobile app

अब कलेक्टर से आम जानता की होगी सीधे बात, झटपट होगा समस्याओं का समाधान!

Rajasthan News: सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके लोगों के लिए अब सिस्टम खुद फोन उठाएगा. राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लगातार बढ़ती शिकायतों, लंबित मामलों और गिरते संतुष्टि प्रतिशत को लेकर राज्य सरकार ने नया फॉर्मूला लागू किया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 20, 2026, 05:06 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 05:06 PM IST
1/11

Rajasthan IAS

Rajasthan IAS1/11
सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके लोगों के लिए अब सिस्टम खुद फोन उठाएगा. राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लगातार बढ़ती शिकायतों, लंबित मामलों और गिरते संतुष्टि प्रतिशत को लेकर राज्य सरकार ने नया फॉर्मूला लागू किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी खुद कॉल सेंटर पहुंचकर कॉल अटेंड कर आमजन से सीधे संवाद करेंगे.
2/11

Rajasthan IAS

Rajasthan IAS2/11
आईएएस अधिकारी हर दिन कम से कम 10 शिकायतकर्ताओं से सीधे बात कर अधिकारी न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनेंगे, बल्कि मौके पर समाधान के निर्देश भी जारी करेंगे. सरकार का फोकस अब सिर्फ निस्तारण पर नहीं, बल्कि 'संतुष्टि प्रतिशत' सुधारने पर भी रहेगा.