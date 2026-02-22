Zee Rajasthan
NSUI Vinod Jakhar: विनोद जाखड़ की NSUI की नई टीम, हनुमान बेनीवाल जिलाध्यक्ष, नाम ने सभी को चौंकाया

NSUI President Vinod Jakhar: टोंक. राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टोंक जिला इकाई में बड़े स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल किया है. 
 

Published:Feb 22, 2026, 01:29 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 01:29 PM IST
उनकी मुहिम का फोकस सक्रिय और संघर्षशील युवा चेहरों को आगे लाने पर है. राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुरूप, टोंक एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव जैसे पदों पर कई नए युवा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इसके अलावा, जिले के तीन ब्लॉकों में नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर संगठन को ग्रामीण स्तर तक मजबूत करने की रणनीति अपनाई गई है. इस बदलाव ने स्थानीय सियासी गलियारों में खासा हलचल मचा दी है, खासतौर पर जिलाध्यक्ष 'हनुमान बेनीवाल' के नाम को लेकर.