NSUI Vinod Jakhar: विनोद जाखड़ की NSUI की नई टीम, हनुमान बेनीवाल जिलाध्यक्ष, नाम ने सभी को चौंकाया

उनकी मुहिम का फोकस सक्रिय और संघर्षशील युवा चेहरों को आगे लाने पर है. राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुरूप, टोंक एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव जैसे पदों पर कई नए युवा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.