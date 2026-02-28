NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शपथ ग्रहण, सचिन पायलट भी दिखे साथ

NSUI के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने 28 फरवरी को दिल्ली में पदभार ग्रहण किया और शपथ ली. इस मौके पर पूरे देश से सैकड़ों नेता, कार्यकर्ता और युवा प्रतिनिधि नजर आए. वहीं, विनोद जाखड़ के साथ सचिन पायलट भी साथ दिखे.