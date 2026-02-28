NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शपथ ग्रहण, सचिन पायलट भी दिखे साथ
NSUI President Vinod Jakhar oath: NSUI के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आज यानी 28 फरवरी को दिल्ली में पदभार ग्रहण किया और शपथ ली. इस दौरान उनके साथ सचिन पायलट भी साथ दिखे. देखें तस्वीरें.
Published:Feb 28, 2026, 02:00 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 02:00 PM IST
NSUI के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने 28 फरवरी को दिल्ली में पदभार ग्रहण किया और शपथ ली. इस मौके पर पूरे देश से सैकड़ों नेता, कार्यकर्ता और युवा प्रतिनिधि नजर आए. वहीं, विनोद जाखड़ के साथ सचिन पायलट भी साथ दिखे.
वहीं, विनोद जाखड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि NSUI राष्ट्रीय कार्यालय आज एक ऐतिहासिक ऊर्जा का साक्षी बन रहा है. यह सिर्फ छात्रों की भीड़ नहीं, यह विचारों की एकजुट ताकत है.