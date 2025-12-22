अरावली पर्वतमाला बचाने को लेकर सड़कों पर उतरे NSUI, जोधपुर में उग्र प्रदर्शन

Published: Dec 22, 2025, 07:11 PM IST | Updated: Dec 22, 2025, 07:11 PM IST
1/7
NSUI Protest
1/7
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला को लेकर हाल ही में दिए गए फैसले के बाद देशभर में विरोध की लहर तेज हो गई है. इसी कड़ी में जोधपुर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया.
2/7
NSUI Protest
2/7
प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है.