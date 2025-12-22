Zee Rajasthan
अरावली पर्वतमाला बचाने को लेकर सड़कों पर उतरे NSUI, जोधपुर में उग्र प्रदर्शन

NSUI Protest Jodhpur: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला को लेकर हाल ही में दिए गए फैसले के बाद देशभर में विरोध की लहर तेज हो गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 22, 2025, 07:11 PM IST | Updated: Dec 22, 2025, 07:11 PM IST
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला को लेकर हाल ही में दिए गए फैसले के बाद देशभर में विरोध की लहर तेज हो गई है. इसी कड़ी में जोधपुर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है.