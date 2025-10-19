Zee Rajasthan
छोटी दिवाली पर छोटा सा नारियल क्यों तिजोरी में रखने को कहते है बुजुर्ग?

Choti Diwali 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, छोटी दिवाली के दिन कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं. ये सभी उपाय छोटी दिवाली की रात को किए जाते हैं. जानिए छोटी दिवाली को क्या-क्या उपाय करने चाहिए. 
 

Published: Oct 19, 2025, 05:13 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 05:13 PM IST
इसके अलावा आप छोटी दिवाली पर नारियल खरीदें और उसको पवित्र नदी में स्नान करवाएं. इसेक बाद नारियल को गंगाजल से भी शुद्ध करें. फिर नारियल को घर के मंदिर में रख दें. इससे घर में धन का आगमन होता है. (डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)
कहते हैं कि रात में किए गए हर सत्कर्म और उपाय का प्रभाव पूरे साल जीवन पर बना रहता है. नारियल के कुछ उपाय तो माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय हैं.