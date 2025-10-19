छोटी दिवाली पर छोटा सा नारियल क्यों तिजोरी में रखने को कहते है बुजुर्ग?

Published: Oct 19, 2025, 05:13 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 05:13 PM IST
Choti Diwali 2025
इसके अलावा आप छोटी दिवाली पर नारियल खरीदें और उसको पवित्र नदी में स्नान करवाएं. इसेक बाद नारियल को गंगाजल से भी शुद्ध करें. फिर नारियल को घर के मंदिर में रख दें. इससे घर में धन का आगमन होता है. (डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)
कहते हैं कि रात में किए गए हर सत्कर्म और उपाय का प्रभाव पूरे साल जीवन पर बना रहता है. नारियल के कुछ उपाय तो माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय हैं.