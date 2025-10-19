छोटी दिवाली पर छोटा सा नारियल क्यों तिजोरी में रखने को कहते है बुजुर्ग?

इसके अलावा आप छोटी दिवाली पर नारियल खरीदें और उसको पवित्र नदी में स्नान करवाएं. इसेक बाद नारियल को गंगाजल से भी शुद्ध करें. फिर नारियल को घर के मंदिर में रख दें. इससे घर में धन का आगमन होता है. (डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)