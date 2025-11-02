Zee Rajasthan
VDO Exam News: बस में खचा-खच भरकर VDO की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी, भीषण भीड़ देख हवा-हवाई हुए प्रशासन के सभी दावे

Rajasthan VDO Exam, Churu: राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा रविवार सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है. परीक्षा को सुगम बनाने के लिए रोडवेज द्वारा परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है. लेकिन यह सुविधा कागजों तक सीमित नजर आ रही है, क्योंकि चूरू जाने वाली रोडवेज बसों में क्षमता से दोगुने से अधिक अभ्यर्थियों को ठूंसकर ले जाया जा रहा है. सुबह 7 बजे बस स्टैंड से रवाना हुईं बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची, जिससे अभ्यर्थियों की जान पर बन आई. यदि कोई हादसा होता है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सवाल रोडवेज प्रशासन पर खड़ा हो गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 02, 2025, 08:58 AM IST | Updated: Nov 02, 2025, 08:58 AM IST
ओवरलोडिंग का तांडव

रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह-सुबह हाहाकार मच गया. चूरू परीक्षा केंद्र जाने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी बसों में घुसते ही भेड़-बकरियों की तरह भर दिए गए. एक बस में निर्धारित क्षमता 50-60 सीटों के बजाय 100 से अधिक अभ्यर्थी चढ़ाए गए. पुरुष और महिला अभ्यर्थी एक-दूसरे पर लेटे हुए खड़े होने को मजबूर थे.
बसें भेड़-बकरियों की तरह भरीं

बसों के दरवाजे तक बंद होने पर अंदर का माहौल दम घुटने जैसा हो गया. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अभ्यर्थी खिड़कियों से सांस लेने की जद्दोजहद में थे. रोडवेज कर्मचारियों ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि बसें जल्दी रवाना करने पर जोर दिया.