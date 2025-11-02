VDO Exam News: बस में खचा-खच भरकर VDO की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी, भीषण भीड़ देख हवा-हवाई हुए प्रशासन के सभी दावे

Rajasthan VDO Exam, Churu: राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा रविवार सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है. परीक्षा को सुगम बनाने के लिए रोडवेज द्वारा परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है. लेकिन यह सुविधा कागजों तक सीमित नजर आ रही है, क्योंकि चूरू जाने वाली रोडवेज बसों में क्षमता से दोगुने से अधिक अभ्यर्थियों को ठूंसकर ले जाया जा रहा है. सुबह 7 बजे बस स्टैंड से रवाना हुईं बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची, जिससे अभ्यर्थियों की जान पर बन आई. यदि कोई हादसा होता है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सवाल रोडवेज प्रशासन पर खड़ा हो गया है.