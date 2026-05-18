/राजस्थान के 5 जिलों में लागू हुए नए नियम, अब दाढ़ी में नहीं होगी शादी!

Pali News: राजस्थान के पाली जिले के सोजत के पास देवडूंगरी में आयोजित गुर्जर महापंचायत में समाज सुधार को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए. ये महापंचायत भगवान देवनारायण मंदिर परिसर में हुई, जिसमें पाली, जोधपुर, ब्यावर, जालोर और नागौर जिलों के समाजबंधु शामिल हुए.
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देवडूंगरी में आयोजित गुर्जर महापंचायत में समाज में बढ़ती फिजूलखर्ची और कुरीतियों को खत्म करने को लेकर कठोर नियम लागू करने पर सहमति बनी. महापंचायत में शादी समारोहों को लेकर फैसला लिया गया कि गुर्जर समाज में दूल्हे का क्लीन शेव रहना अनिवार्य होगा और दाढ़ी में शादी करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही बिंदौली में डीजे पर रोक लगाने और पहरावनी में खर्च की सीमा 21 हजार रुपये तय करने का फैसला लिया गया ताकि फिजूलखर्ची ना हो.
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वहीं, महापंचायत में तय किया गया कि अब किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में डोडा, अफीम और शराबकी मनुहार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. अगर ऐसा किसी आयोजन में पाया गया तो समाज के लोग वहां भोजन नहीं करेंगे और कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2.51 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
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महापंचायत में बाल विवाह और मृत्युभोज जैसी कुप्रथाओं को खत्म पर भी जोर दिया गया. समाज को नई सोच अपनाते हुए शिक्षा, रोजगार और जरूरतमंद परिवारों की सहायता करने के लिए कहा गया.
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वहीं, मृत्युभोज को सादगीपूर्ण बनाने के लिए भी नए नियम के अनुसार, 12वें कार्यक्रम में केवल सादा भोजन करवाया जाएगा और मिठाई में सिर्फ लापसी बनाई जाएगी.
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इस दौरान देवडूंगरी महापंचायत में मौजूद पंच-पटेलों, समाज के पदाधिकारियों और समाजबंधुओं ने फैसलों का समर्थन किया. इन नियमों को पांचों जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसमें पाली, जोधपुर, ब्यावर, जालोर और नागौर शामिल हैं.