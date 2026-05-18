/राजस्थान के 5 जिलों में लागू हुए नए नियम, अब दाढ़ी में नहीं होगी शादी!

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देवडूंगरी में आयोजित गुर्जर महापंचायत में समाज में बढ़ती फिजूलखर्ची और कुरीतियों को खत्म करने को लेकर कठोर नियम लागू करने पर सहमति बनी. महापंचायत में शादी समारोहों को लेकर फैसला लिया गया कि गुर्जर समाज में दूल्हे का क्लीन शेव रहना अनिवार्य होगा और दाढ़ी में शादी करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही बिंदौली में डीजे पर रोक लगाने और पहरावनी में खर्च की सीमा 21 हजार रुपये तय करने का फैसला लिया गया ताकि फिजूलखर्ची ना हो.