राजस्थान का ऐसा किला जहां रात में घूमती हैं आत्माएं! एंट्री पर लग जाती है रोक

राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने जगहों में से एक माना जाता है, यहां आज भी सूर्यास्त होने के बाद किसी के रुकने की अनुमति नहीं है. कहा जाता है कि ये किला एक श्राप के कारण बर्बाद हो गया और अब यहां केवल आत्माओं का डेरा है.