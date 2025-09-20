Zee Rajasthan
राजस्थान का ऐसा किला जहां रात में घूमती हैं आत्माएं! एंट्री पर लग जाती है रोक

Haunted Places of Rajasthan: राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने जगहों में से एक माना जाता है, यहां आज भी सूर्यास्त होने के बाद किसी के रुकने की अनुमति नहीं है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 20, 2025, 11:43 PM IST | Updated: Sep 20, 2025, 11:43 PM IST
राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने जगहों में से एक माना जाता है, यहां आज भी सूर्यास्त होने के बाद किसी के रुकने की अनुमति नहीं है. कहा जाता है कि ये किला एक श्राप के कारण बर्बाद हो गया और अब यहां केवल आत्माओं का डेरा है.
भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध थी. मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उनके रूप की चर्चा दूर-दूर तक फैल चुकी थी. देश के कोने-कोने से राजकुमार राजकुमारी रत्नावती से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आ रहे थे.