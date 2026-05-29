/पेट्रोल-डीजल की महंगाई: राजस्थान में मिडिल क्लास बेहाल, जनता पर रोज ₹27.62 करोड़ का अतिरिक्त बोझ!

Jaipur News: अमेरिका-ईरान तनाव के बाद राजस्थान में पेट्रोल-डीजल करीब 8 रुपये महंगा हो गया है. जनता रोज 27 करोड़ रुपये अतिरिक्त चुका रही है, जबकि सरकार की टैक्स कमाई भी बढ़ गई. बढ़ते तेल दामों से ट्रांसपोर्ट, राशन और घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ा है.
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petrol diesel price hike Rajasthan
Jaipur News: अमरीका-ईरान युद्ध के असर से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई तेज उछाल ने आम आदमी की रसोई से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सबकुछ महंगा कर दिया है. 14 मई के बाद से पेट्रोल-डीजल करीब 8 रुपये महंगा हो गया. जिसके कारण जनता रोज 27 करोड़ रुपये ज्यादा चुका रही है लेकिन इसी बढ़ोतरी से सरकार की टैक्स कमाई भी रोज करीब 5 करोड़ रुपये बढ़ गई है यानि जनता की जेब हल्की और खजाना भारी.
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सुबह ऑफिस जाने से पहले बाइक की टंकी फुल कराने वाला नौकरीपेशा युवक. सब्जी मंडी तक माल ढोने वाला छोटा व्यापारी और महीने का हिसाब जोड़ती गृहिणी, इन सबकी चिंता इन दिनों एक ही है. तेल के बढ़ते दाम. 14 मई के बाद से राजस्थान में पेट्रोल 7.94 रुपये और डीजल 7.57 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका. इसका सबसे ज्यादा असर नौकरीपेशा और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है. जो लोग हर दिन बाइक या कार से ऑफिस जाते हैं. उनका मासिक पेट्रोल खर्च अचानक हजारों रुपये बढ़ गया है. पहले जहां महीने का बजट किसी तरह संभल जाता था. अब स्कूल फीस, बिजली बिल और किराने के बीच पेट्रोल-डीजल नया सिरदर्द बन गया है.
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ऑफिस आने-जाने वाले कर्मचारी, स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र, डिलीवरी बॉय, कैब और ऑटो चालक. हर कोई बढ़ते खर्च से परेशान है. पेट्रोल और डीजल की बढोतरी का असर ऐसा है कि प्रदेशवासी हर दिन करीब 27 करोड़ 62 लाख रुपये अतिरिक्त चुका रहे हैं. यानि जो पैसा पहले घर के राशन, बच्चों की फीस या बचत में जाता था. अब वो पेट्रोल-डीजल की बढती कीमतों में जा रहा है. 14 मई को प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 104.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.24 रुपये प्रति लीटर था.
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अब पेट्रोल बढ़कर 112.69 रुपये और डीजल 97.81 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. यानी पेट्रोल 7.94 रुपये और डीजल 7.57 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया. राजस्थान में रोजाना तीनों सरकारी तेल कंपनियों के जरिए करीब 1 करोड़ लीटर पेट्रोल और 2 करोड़ 60 लाख लीटर डीजल की बिक्री होती है. बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से अब लोग पेट्रोल पर रोज 7.94 करोड़ रुपये और डीजल पर 19.68 करोड़ रुपये अतिरिक्त चुका रहे हैं. कुल मिलाकर जनता पर यह बोझ प्रतिदिन 27.62 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
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14 मई के बाद क्या बदला ईधन 14 मई कीमत वर्तमान कीमत बढ़ोतरी पेट्रोल 104.75 112.69 7.94 रुपये प्रतिलीटर डीजल 90.24 97.81 7.57 रुपये प्रतिलीटर आंकड़ों में असर जनता पर रोजाना अतिरिक्त बोझ-27.63 करोड़ राज्य सरकार की अतिरिक्त वैट आय-4.80 करोड़ प्रतिदिन प्रतिदिन पेट्रोल बिक्री : 1 करोड़ लीटर प्रतिदिन डीजल बिक्री : 2.60 करोड़ लीटर
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महंगाई सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहने वाली क्योंकि डीजल महंगा होने का सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है. और ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब. सब्जी, दूध, राशन, फल और रोजमर्रा का सामान भी महंगा. ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि कई राज्यों में मालभाड़ा बढ़ाया जा चुका है. और अगर तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे. तो आने वाले दिनों में बाजार में महंगाई और तेज हो सकती है. दिलचस्प बात ये है कि जहां जनता की जेब ढीली हो रही है. वहीं सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है.
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पेट्रोल पर टैक्स 24 रुपये 62 पैसे से बढ़कर 26 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गया है. जबकि डीजल पर वैट और रोड सेस मिलाकर टैक्स 14 रुपये 79 पैसे से बढ़कर 15 रुपये 91 पैसे पहुंच गया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बढ़ी कीमतों के बाद राज्य सरकार को हर दिन करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपये की अतिरिक्त वैट आय हो रही है. जिसमें पेट्रोल से 1 करोड़ 89 लाख और डीजल से 2 करोड़ 91 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई शामिल है. यानी एक तरफ जनता महंगे ईंधन की मार झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ बढ़े दाम सरकार के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहे हैं.
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बहरहाल, अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर अब आम आदमी की जिंदगी में दिखाई देने लगा है. रसोई से लेकर सफर तक. हर खर्च बढ़ रहा है. सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ीं. तो आने वाले दिनों में महंगाई की ये आग. मध्यमवर्गीय परिवारों का पूरा बजट जला सकती है. अब सवाल यही है कि महंगाई की इस आग में सबसे ज्यादा कौन झुलसेगा. आम जनता या उसका मासिक बजट.