/पेट्रोल-डीजल की महंगाई: राजस्थान में मिडिल क्लास बेहाल, जनता पर रोज ₹27.62 करोड़ का अतिरिक्त बोझ!

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petrol diesel price hike Rajasthan सुबह ऑफिस जाने से पहले बाइक की टंकी फुल कराने वाला नौकरीपेशा युवक. सब्जी मंडी तक माल ढोने वाला छोटा व्यापारी और महीने का हिसाब जोड़ती गृहिणी, इन सबकी चिंता इन दिनों एक ही है. तेल के बढ़ते दाम. 14 मई के बाद से राजस्थान में पेट्रोल 7.94 रुपये और डीजल 7.57 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका. इसका सबसे ज्यादा असर नौकरीपेशा और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है. जो लोग हर दिन बाइक या कार से ऑफिस जाते हैं. उनका मासिक पेट्रोल खर्च अचानक हजारों रुपये बढ़ गया है. पहले जहां महीने का बजट किसी तरह संभल जाता था. अब स्कूल फीस, बिजली बिल और किराने के बीच पेट्रोल-डीजल नया सिरदर्द बन गया है.