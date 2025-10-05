इस अक्टूबर राजस्थान घूमने का बना रहे हैं प्लान? ये जगहें भूल से भी छोड़ना मत!

Rajasthan Tourist Places: अक्टूबर का महीना राजस्थान घूमने के लिए साल का सबसे सुहावना और आरामदायक समय माना जाता है. इस दौरान मानसून की विदाई हो चुकी होती है लेकिन उसकी वजह से वातावरण में हल्की नमी और ताजगी बनी रहती है. न तेज गर्मी की तपिश सताती है, न ही ठंड का असर महसूस होता है. ऐसे में मौसम बिल्कुल बैलेंस और यात्रा के लिए परफेक्ट रहता है. इसी कारण देश-विदेश से आने वाले पर्यटक अक्टूबर में राजस्थान की ओर खिंचे चले आते हैं. इस समय यहां के ऐतिहासिक किले, हवेलियां, नीली झीलें और सुनहरे रेगिस्तान अपनी पूरी शान और रौनक के साथ चमकते दिखाई देते हैं.