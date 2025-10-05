इस अक्टूबर राजस्थान घूमने का बना रहे हैं प्लान? ये जगहें भूल से भी छोड़ना मत!

Zee Rajasthan
Rajasthan Tourist Places: अक्टूबर का महीना राजस्थान घूमने के लिए साल का सबसे सुहावना और आरामदायक समय माना जाता है. इस दौरान मानसून की विदाई हो चुकी होती है लेकिन उसकी वजह से वातावरण में हल्की नमी और ताजगी बनी रहती है. न तेज गर्मी की तपिश सताती है, न ही ठंड का असर महसूस होता है. ऐसे में मौसम बिल्कुल बैलेंस और यात्रा के लिए परफेक्ट रहता है. इसी कारण देश-विदेश से आने वाले पर्यटक अक्टूबर में राजस्थान की ओर खिंचे चले आते हैं. इस समय यहां के ऐतिहासिक किले, हवेलियां, नीली झीलें और सुनहरे रेगिस्तान अपनी पूरी शान और रौनक के साथ चमकते दिखाई देते हैं.

जयपुर: इसे 'पिंक सिटी' कहा जाता है, अक्टूबर में घूमने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है. इस समय यहां का तापमान 20°C से 32°C के बीच रहता है. जयपुर का इतिहास और वास्तुकला दोनों ही शानदार हैं. यहां आमेर किला, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल जैसे स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. वहीं चौकी ढाणी में पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति, भोजन और लोक नृत्य का आनंद लिया जा सकता है. इसके साथ ही जयपुर के जौहरी बाजार और बापू बाजार शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध हैं.