राजस्थान के लाखों किसानों की चारगुनी होने वाली है खुशी, PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त में 2000 रुपये बढ़ोतरी की संभावना! मिल सकता है बड़ा सरप्राइज

फिलहाल योजना के तहत देश के करोड़ों छोटे-मझोले किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है, जो तीन किस्तों में 2000-2000 रुपये के रूप में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. लेकिन बढ़ती खेती की लागत और महंगाई के बीच किसान संगठन और विशेषज्ञ लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.