राजस्थान के लाखों किसानों की चारगुनी होने वाली है खुशी, PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त में 2000 रुपये बढ़ोतरी की संभावना! मिल सकता है बड़ा सरप्राइज

Published: Jan 17, 2026, 09:54 AM IST | Updated: Jan 17, 2026, 09:54 AM IST
फिलहाल योजना के तहत देश के करोड़ों छोटे-मझोले किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है, जो तीन किस्तों में 2000-2000 रुपये के रूप में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. लेकिन बढ़ती खेती की लागत और महंगाई के बीच किसान संगठन और विशेषज्ञ लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
कई रिपोर्टों और सूत्रों के अनुसार, बजट 2026 में सरकार इस योजना की सालाना राशि को 8000 रुपये तक बढ़ा सकती है. यदि ऐसा होता है, तो किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपये की बजाय 2666 रुपये की किस्त मिल सकती है, जिससे सालाना कुल 8000 रुपये होंगे.