PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?

PM Kisan Yojana 22nd Installment Stuck Reason: नई दिल्ली. देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) लगातार चल रही है. हाल ही में 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त जारी की गई, जिसमें 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए. अब सभी की निगाहें 22वीं किस्त पर टिकी हैं, जो फरवरी 2026 में कभी भी आ सकती है. लेकिन इस बार भी लाखों किसानों की किस्त अटकने का खतरा बना हुआ है. जानिए वे तीन बड़ी वजहें जिनसे आपका पैसा रुक सकता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Nov 27, 2025, 04:45 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 04:45 PM IST
1. ई-केवाईसी नहीं करवाई तो किस्त पक्की अटकेगी

पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी अनिवार्य है. अगर आपने अभी तक OTP आधारित ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है, तो आपकी 22वीं किस्त रोक दी जाएगी. पुरानी किस्तें मिलती रहेंगी, लेकिन नई किस्त नहीं आएगी. कृषि मंत्रालय ने साफ कहा है कि बिना ई-केवाईसी के लाभार्थी की स्थिति “पेंडिंग” हो जाती है. तुरंत नजदीकी CSC सेंटर या pmkisan.gov.in पर जाकर यह काम पूरा कर लें.
2. भू-सत्यापन (Land Verification) नहीं करवाया तो भी नुकसान

नए जुड़े किसानों के साथ-साथ पुराने कई लाभार्थियों का भू-सत्यापन अभी तक पेंडिंग है. इसमें राजस्व विभाग आपकी खेती योग्य जमीन का सत्यापन करता है. अगर आपका रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (खाता-खसरा) पोर्टल पर अपलोड नहीं है या सत्यापित नहीं हुआ है, तो किस्त रुक जाएगी. अपने पटवारी या लेखपाल से तुरंत संपर्क करें और भू-सत्यापन पूरा करवाएं.