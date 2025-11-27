PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?

PM Kisan Yojana 22nd Installment Stuck Reason: नई दिल्ली. देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) लगातार चल रही है. हाल ही में 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त जारी की गई, जिसमें 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए. अब सभी की निगाहें 22वीं किस्त पर टिकी हैं, जो फरवरी 2026 में कभी भी आ सकती है. लेकिन इस बार भी लाखों किसानों की किस्त अटकने का खतरा बना हुआ है. जानिए वे तीन बड़ी वजहें जिनसे आपका पैसा रुक सकता है.