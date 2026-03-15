Zee Rajasthan
mobile app

PM Kisan Yojana 23rd Installment: 22वीं के बाद 23वीं का नंबर, कब आएगी पीएम किसान निधि की अगली किस्त? मिलेंगे 2000रु

PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी कर दी. इस किस्त के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हर साल 6000 रुपये (तीन किस्तों में) सीधे किसानों के खाते में आते हैं. 22वीं किस्त के साथ अब तक 9.32 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिल चुकी है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 15, 2026, 11:39 AM IST | Updated:Mar 15, 2026, 11:39 AM IST
1/5

22वीं किस्त के साथ क्या हुआ अपडेट?

22वीं किस्त के साथ क्या हुआ अपडेट?1/5
पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक खाता सत्यापन पूरा करने वाले लाभार्थियों को यह किस्त मिली है. जिन किसानों का ई-केवाईसी या अन्य सत्यापन बाकी है, उन्हें यह किस्त नहीं मिली. ऐसे किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें और जरूरी दस्तावेज अपडेट कराएं.
2/5

23वीं किस्त कब आएगी?

23वीं किस्त कब आएगी?2/5
अब किसानों की नजर 23वीं किस्त पर टिकी है. पिछले पैटर्न को देखें तो पीएम किसान की किस्तें आमतौर पर फरवरी, जुलाई और नवंबर-दिसंबर में जारी होती हैं. 22वीं किस्त मार्च में जारी होने के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि 23वीं किस्त जून-जुलाई 2026 में आने की सबसे मजबूत संभावना है. हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. पिछले वर्षों में भी किस्तें कभी-कभी 1-2 महीने आगे-पीछे हो जाती हैं, लेकिन जून-जुलाई का महीना सबसे संभावित माना जा रहा है.