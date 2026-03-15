PM Kisan Yojana 23rd Installment: 22वीं के बाद 23वीं का नंबर, कब आएगी पीएम किसान निधि की अगली किस्त? मिलेंगे 2000रु

PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी कर दी. इस किस्त के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हर साल 6000 रुपये (तीन किस्तों में) सीधे किसानों के खाते में आते हैं. 22वीं किस्त के साथ अब तक 9.32 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिल चुकी है.