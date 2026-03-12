लाखों किसानों का इंतजार खत्म, सिर्फ इतने घंटों में ट्रांसफर होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो हर चार महीने में 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 22वीं किस्त के साथ लाखों किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये ट्रांसफर होंगे. उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर आयोजित किया जाएगा. इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान शामिल होंगे. कार्यक्रम के दौरान किसानों को पीएम किसान योजना के अलावा अन्य कृषि योजनाओं जैसे फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचाई सुविधा और जैविक खेती से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी.