लाखों किसानों का इंतजार खत्म, सिर्फ इतने घंटों में ट्रांसफर होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त

PM Kisan 22th Installment Date Time: जयपुर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे. इस कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा, जहां किसानों को योजना की जानकारी के साथ अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा. शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के तुरंत बाद किस्त की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
 

PM Kisan 22th Installment

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो हर चार महीने में 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 22वीं किस्त के साथ लाखों किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये ट्रांसफर होंगे. उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर आयोजित किया जाएगा. इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान शामिल होंगे. कार्यक्रम के दौरान किसानों को पीएम किसान योजना के अलावा अन्य कृषि योजनाओं जैसे फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचाई सुविधा और जैविक खेती से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी.
किस्त कब और कैसे आएगी?

22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को शाम 5 बजे जारी होगी. प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी से इस किस्त को रिलीज करेंगे. रिलीज होने के तुरंत बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर शुरू हो जाएगी. किसान 30 घंटे के अंदर (यानी 14 मार्च की सुबह तक) अपने खाते में 2000 रुपये देख सकते हैं.किस्त आने की जानकारी कैसे पता करें?