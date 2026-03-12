लाखों किसानों का इंतजार खत्म, सिर्फ इतने घंटों में ट्रांसफर होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त

PM Kisan 22th Installment Date Time: जयपुर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे. इस कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा, जहां किसानों को योजना की जानकारी के साथ अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा. शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के तुरंत बाद किस्त की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.