/क्या जून के महीने में आएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त? जानें लेटेस्ट अपडेट!

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का किसानों को इंतजार है. 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी. चार माह के अंतराल के आधार पर अगली किस्त जुलाई 2026 में आने की संभावना है. ई-केवाईसी, भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग पूरी करने वाले पात्र किसानों को ही लाभ मिलेगा.