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क्या जून के महीने में आएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त? जानें लेटेस्ट अपडेट!

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 01, 2026, 03:18 PM|Updated: Jun 01, 2026, 03:18 PM

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का किसानों को इंतजार है. 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी. चार माह के अंतराल के आधार पर अगली किस्त जुलाई 2026 में आने की संभावना है. ई-केवाईसी, भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग पूरी करने वाले पात्र किसानों को ही लाभ मिलेगा.

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है. केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजती है. अब किसानों को योजना की अगली यानी 23वीं किस्त का इंतजार है. कई किसान यह जानना चाहते हैं कि उनके खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त कब तक पहुंच सकती है.
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पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है और आमतौर पर चार-चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है. यही वजह है कि 23वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच लगातार चर्चा बनी हुई है.
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योजना के रिकॉर्ड के अनुसार 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी. ऐसे में चार महीने का अंतराल जुलाई 2026 के आसपास पूरा होता है. इसी आधार पर माना जा रहा है कि अगली यानी 23वीं किस्त जुलाई महीने में जारी की जा सकती है. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.
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किसानों के बीच यह भी चर्चा है कि क्या 23वीं किस्त जून महीने में आ सकती है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार जून में किस्त जारी होने की संभावना कम मानी जा रही है. हालांकि इसी दौरान सरकार किस्त की तारीख की घोषणा कर सकती है. अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा.
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योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं. सरकार समय-समय पर लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन भी करती है ताकि केवल योग्य किसानों को ही योजना का फायदा मिल सके.
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किसानों के लिए ई-केवाईसी, भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग जैसी प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी है. जिन लाभार्थियों ने ये जरूरी काम समय पर पूरे नहीं किए हैं, उनकी किस्त अटक सकती है. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने दस्तावेजों और योजना से जुड़ी सभी औपचारिकताओं की जांच कर लें.
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फिलहाल 23वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का इंतजार किया जा रहा है. सरकार की ओर से घोषणा होते ही पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी. ऐसे में किसानों को केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए.
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