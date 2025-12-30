Zee Rajasthan
mobile app

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: नए साल की इस तारीख को मिल सकता है किसानों को बड़ा बोनस! फरवरी में तो बल्ले-बल्ले हो सकती है

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6000 रुपये की सहायता दी जाती है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 30, 2025, 10:06 AM IST | Updated: Dec 30, 2025, 10:06 AM IST
1/6

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana1/6
सीधे खाते में आने वाली यह राशि बिचौलियों से मुक्त है और किसानों के लिए खेती के खर्च में मददगार साबित हो रही है. फिलहाल लाखों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब नजरें 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हैं.
2/6

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana2/6
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे सकती हैं. चालू वित्त वर्ष में योजना के लिए शुरू में 60 हजार करोड़ रुपये रखे गए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 63,500 करोड़ कर दिया गया.