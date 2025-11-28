Zee Rajasthan
mobile app

नहीं मिले 21वीं किस्त के 2000 रुपये, तो क्या अब 22वीं किस्त के साथ किसानों के खाते में आएंगे पूरे पैसे?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है. जिन किसानों की पिछली किस्त भू-सत्यापन, ई-केवाईसी या बैंक डीबीटी सक्रिय न होने के कारण अटकी है, वे ये प्रक्रियाएं पूरा करें. काम पूरा होते ही अटकी और अगली दोनों किस्तें खाते में आ सकती हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 28, 2025, 11:27 AM IST | Updated: Nov 28, 2025, 11:27 AM IST
1/7

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana1/7
किसान पूरे साल खेत में पसीना बहाता है, तभी फसल समय पर तैयार हो पाती है. खेती में मौसम, बीज और साधनों की दिक्कतें अक्सर सामने आती रहती हैं. खासकर वह किसान जिन्हें आर्थिक परेशानी होती है, उनके लिए खेती और भी मुश्किल हो जाती है. इन्हीं समस्याओं को थोड़ा आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देती है.
2/7

PM Kisan Samman Nidhi YojanaPM Kisan Samman Nidhi Yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana2/7
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को सीधी मदद देने वाली सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है. हाल ही में 21वीं किस्त जारी की गई, लेकिन कई किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे. अब जब 22वीं किस्त की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे किसानों के मन में सवाल है कि उनकी अटकी किस्त कब आएगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को सीधी मदद देने वाली सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है. हाल ही में 21वीं किस्त जारी की गई, लेकिन कई किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे. अब जब 22वीं किस्त की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे किसानों के मन में सवाल है कि उनकी अटकी किस्त कब आएगी.