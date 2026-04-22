/पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर महा अपडेट, फटाफट पढ़ लें ये खबर

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इसके अलावा, कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो इस योजना के दायरे में नहीं आते. उदाहरण के तौर पर, वे किसान जो वर्तमान में या पहले किसी संवैधानिक पद पर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते. इसी तरह, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत या पूर्व में कार्य कर चुके कर्मचारी भी इस योजना के पात्र नहीं होते, हालांकि मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), क्लास-4 या ग्रुप-डी कर्मचारियों को इसमें छूट दी गई है.