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पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर महा अपडेट, फटाफट पढ़ लें ये खबर

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 22, 2026, 12:32 PM|Updated: Apr 22, 2026, 12:32 PM

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) को लेकर देशभर के किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है. योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी, जिसके बाद अब सभी लाभार्थी बेसब्री से 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. 

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मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले भुगतान के पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जुलाई 2026 में जारी की जा सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए किसानों को फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.
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PM Kisan Yojana के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, यानी हर चार महीने के अंतराल पर 2000 रुपये किसानों के खातों में भेजे जाते हैं. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है.
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23वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज होने के बीच यह भी जरूरी है कि किसान अपनी पात्रता और जरूरी प्रक्रियाओं को समय रहते पूरा कर लें, ताकि उन्हें अगली किस्त का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके. खास तौर पर ई-केवाईसी (e-KYC) और फार्मर आईडी को अपडेट रखना बेहद जरूरी है. जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है या जिनकी जानकारी अधूरी है, उन्हें किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है.
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इसके अलावा, कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो इस योजना के दायरे में नहीं आते. उदाहरण के तौर पर, वे किसान जो वर्तमान में या पहले किसी संवैधानिक पद पर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते. इसी तरह, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत या पूर्व में कार्य कर चुके कर्मचारी भी इस योजना के पात्र नहीं होते, हालांकि मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), क्लास-4 या ग्रुप-डी कर्मचारियों को इसमें छूट दी गई है.
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इसके अलावा, यदि कोई किसान 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करता है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता. आयकर दाता किसान भी इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं. साथ ही, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) जैसे पेशेवर लोग, भले ही उनके पास कृषि भूमि हो, इस योजना के पात्र नहीं माने जाते.
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कुल मिलाकर, पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे अपनी सभी जानकारी अपडेट रखें और सरकार की आधिकारिक घोषणा पर नजर बनाए रखें, ताकि समय पर इस योजना का लाभ मिल सके.
Tags:
PM Kisan 23rd Installment
pm kisan yojana

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