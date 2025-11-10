Zee Rajasthan
सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर टिकी किसान भाइयों की नजरें, कुछ राज्यों को एडवांस, जानें बाकियों का कब आएगा नंबर?

PM Kisan Yojana 21st Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 9 नवंबर को 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 10, 2025, 05:59 AM IST | Updated: Nov 10, 2025, 05:59 AM IST
PM Kisan Samman Nidhi Yojana

देशभर के करोड़ों किसानों की निगाहें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर टिकी हुई हैं. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है. हर किस्त में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. हालांकि, इस बार कुछ राज्यों के किसानों को एडवांस में राशि मिल चुकी है, लेकिन बाकी राज्यों के किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से 21वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार नवंबर महीने में ही यह राशि जारी हो सकती है.
उत्तराखंड में पीएम मोदी

9 नवंबर को उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 28,000 से अधिक किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की. यह राशि उन किसानों को दी गई जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुई थी.