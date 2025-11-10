सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर टिकी किसान भाइयों की नजरें, कुछ राज्यों को एडवांस, जानें बाकियों का कब आएगा नंबर?

देशभर के करोड़ों किसानों की निगाहें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर टिकी हुई हैं. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है. हर किस्त में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. हालांकि, इस बार कुछ राज्यों के किसानों को एडवांस में राशि मिल चुकी है, लेकिन बाकी राज्यों के किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से 21वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार नवंबर महीने में ही यह राशि जारी हो सकती है.