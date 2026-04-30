/राजस्थान में प्रधानमंत्री कुसुम योजना ने छुआ 4000 मेगावाट का आंकड़ा, 2.62 लाख किसानों को मिल रही दिन में मुफ्त सौर बिजली

PM KUSUM Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM योजना) के तहत राजस्थान ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है. राज्य में इस योजना के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता अब 4000 मेगावाट को पार कर गई है.
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इस उपलब्धि से राजस्थान के 2.62 लाख किसानों को दिन के समय सस्ती और विश्वसनीय सौर ऊर्जा मिल रही है. अभी तक 1808 सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हो चुके हैं, जिनसे गांव-ढाणी तक कृषि सिंचाई के लिए बिजली पहुंच रही है. इससे किसानों पर बिजली बिल और डीजल के खर्च का बोझ काफी हद तक कम हुआ है.
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केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को कुसुम योजना के कंपोनेंट-A और कंपोनेंट-C के तहत कुल 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं. इन सभी परियोजनाओं के लिए बिजली खरीद अनुबंध (PPA) भी हो चुके हैं. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इन परियोजनाओं को पूर्ण रूप से पूरा किया जाए.
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राजस्थान डिस्कॉम ने अक्टूबर 2026 तक अतिरिक्त 6700 मेगावाट क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा है. वर्तमान गति को देखते हुए हर महीने 500 से 1000 मेगावाट तक की नई सौर क्षमता जोड़ी जा रही है.
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PM-KUSUM योजना के तीन मुख्य घटक हैं. कंपोनेंट-A के तहत कृषि भूमि या बंजर जमीन पर 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र लगाए जाते हैं. कंपोनेंट-B के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित किए जाते हैं, जबकि कंपोनेंट-C में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाता है.
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राजस्थान में इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को दिन के समय जब सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उसी समय सौर ऊर्जा उपलब्ध हो रही है. इससे रात की महंगी बिजली या महंगे डीजल पर निर्भरता कम हुई है. योजना से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी भी आ रही है.
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए निकटतम डिस्कॉम कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है. योजना में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को सोलर पंप लगाने में न्यूनतम खर्च करना पड़ता है. विशेषज्ञों का मानना है कि PM-KUSUM योजना राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित राज्य के लिए वरदान साबित हो रही है. आने वाले समय में यह योजना न सिर्फ कृषि उत्पादकता बढ़ाएगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.