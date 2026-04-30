/राजस्थान में प्रधानमंत्री कुसुम योजना ने छुआ 4000 मेगावाट का आंकड़ा, 2.62 लाख किसानों को मिल रही दिन में मुफ्त सौर बिजली

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए निकटतम डिस्कॉम कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है. योजना में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को सोलर पंप लगाने में न्यूनतम खर्च करना पड़ता है. विशेषज्ञों का मानना है कि PM-KUSUM योजना राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित राज्य के लिए वरदान साबित हो रही है. आने वाले समय में यह योजना न सिर्फ कृषि उत्पादकता बढ़ाएगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.