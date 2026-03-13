पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त... बस थोड़ी सी देर में राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है पैसा

राजस्थान में पीएम-किसान योजना के तहत लाखों छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो रहे हैं. राज्य के किसान, जो मुख्य रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती करते हैं, इस ₹2,000 की किस्त से बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट खरीदने में सक्षम होंगे. विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर जैसे जिलों के किसानों के लिए यह राशि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पानी और संसाधनों की कमी के कारण खेती चुनौतीपूर्ण है. योजना के तहत अब तक राजस्थान के करोड़ों किसानों को कुल मिलाकर लाखों करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है.