पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त... बस थोड़ी सी देर में राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है पैसा

PM Kisan: राजस्थान के लाखों किसानों के लिए आज (13 मार्च 2026) एक बड़ी खुशखबरी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी में आयोजित विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे. 

Mar 13, 2026
इस किस्त के तहत राजस्थान के लाखों पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की जाएगी. केंद्र सरकार इस किस्त के लिए लगभग ₹18,650 से ₹19,000 करोड़ की राशि जारी कर रही है, जो खरीफ फसल बुआई से ठीक पहले किसानों को बड़ी राहत देगी.
राजस्थान में पीएम-किसान योजना के तहत लाखों छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो रहे हैं. राज्य के किसान, जो मुख्य रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती करते हैं, इस ₹2,000 की किस्त से बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट खरीदने में सक्षम होंगे. विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर जैसे जिलों के किसानों के लिए यह राशि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पानी और संसाधनों की कमी के कारण खेती चुनौतीपूर्ण है. योजना के तहत अब तक राजस्थान के करोड़ों किसानों को कुल मिलाकर लाखों करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है.