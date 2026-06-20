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आज जारी होगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे ₹2000

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 20, 2026, 09:25 AM|Updated: Jun 20, 2026, 09:25 AM

PM Kisan Yojana 23rd Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आज जारी की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में आयोजित कार्यक्रम से 9.44 करोड़ किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 2,000 रुपये की राशि भेजेंगे. 

PM Kisan Yojana 23rd Installment1/7

PM Kisan Yojana 23rd Installment

इस किस्त के तहत कुल 18,880 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. किसानों को सलाह दी गई है कि वे लाभार्थी सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें, क्योंकि इस बार 2 लाख से अधिक अपात्र किसानों के नाम सूची से हटाए गए हैं.
PM Kisan Yojana 23rd Installment2/7

PM Kisan Yojana 23rd Installment

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लाभार्थी किसानों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे. इस अवसर पर देशभर के 9.44 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 2,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी.
18,880 करोड़ रुपये होंगे ट्रांसफर3/7

18,880 करोड़ रुपये होंगे ट्रांसफर

सरकार की ओर से जारी की जा रही इस किस्त के तहत कुल 18,880 करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे. कार्यक्रम दोपहर 3:45 बजे शुरू होगा और इसी दौरान लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी. सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आय को मजबूत बनाना है.
लाभार्थी सूची में नाम जरूर जांचें4/7

लाभार्थी सूची में नाम जरूर जांचें

23वीं किस्त का लाभ पाने से पहले किसानों को सलाह दी गई है कि वे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम लाभार्थी सूची में अवश्य जांच लें. इसके लिए किसानों को pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर Beneficiary List विकल्प चुनना होगा. इसके बाद राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरकर सूची देखी जा सकती है.
2 लाख से अधिक अपात्र किसान सूची से बाहर5/7

2 लाख से अधिक अपात्र किसान सूची से बाहर

सरकार ने योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार बड़ी कार्रवाई की है. जांच के दौरान ऐसे किसानों की पहचान की गई जो गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे. इसके चलते 2 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. ऐसे किसान इस बार 23वीं किस्त का लाभ नहीं ले सकेंगे.
2019 में शुरू हुई थी योजना6/7

2019 में शुरू हुई थी योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. अब तक 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और 23वीं किस्त के साथ किसानों को वितरित की गई कुल राशि 4.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी.
किसानों के लिए बड़ी राहत7/7

किसानों के लिए बड़ी राहत

पीएम किसान योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन चुकी है. समय-समय पर मिलने वाली यह आर्थिक सहायता खेती-किसानी से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है. आज जारी होने वाली 23वीं किस्त से भी लाखों किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
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