/भीषण गर्मी में जमकर उठाएं AC का आनंद, सरकार की ये योजना बिजली बिल करवा रही कम, तुरंत लगवाएं सोलर पैनल

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PM Surya Ghar Yojana Rajasthan PM Surya Ghar Yojana Rajasthan: राजस्थान जैसे धूप वाले प्रदेश में अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य देशभर में एक करोड़ घरों तक सोलर ऊर्जा पहुंचाना और उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है. अधिकारियों के अनुसार योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है. ऐसे में आम लोगों से जल्द आवेदन करने की अपील की जा रही है ताकि वे बिजली खर्च में राहत के साथ स्वच्छ ऊर्जा का फायदा उठा सकें.