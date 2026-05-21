Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /भीषण गर्मी में जमकर उठाएं AC का आनंद, सरकार की ये योजना बिजली बिल करवा रही कम, तुरंत लगवाएं सोलर पैनल

भीषण गर्मी में जमकर उठाएं AC का आनंद, सरकार की ये योजना बिजली बिल करवा रही कम, तुरंत लगवाएं सोलर पैनल

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 21, 2026, 02:02 PM|Updated: May 21, 2026, 02:02 PM

PM Surya Ghar Yojana Rajasthan: राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी. उपभोक्ता 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे.
 

PM Surya Ghar Yojana Rajasthan1/7

PM Surya Ghar Yojana Rajasthan

PM Surya Ghar Yojana Rajasthan: राजस्थान जैसे धूप वाले प्रदेश में अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य देशभर में एक करोड़ घरों तक सोलर ऊर्जा पहुंचाना और उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है. अधिकारियों के अनुसार योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है. ऐसे में आम लोगों से जल्द आवेदन करने की अपील की जा रही है ताकि वे बिजली खर्च में राहत के साथ स्वच्छ ऊर्जा का फायदा उठा सकें.
PM Surya Ghar Yojana Rajasthan2/7

PM Surya Ghar Yojana Rajasthan

योजना के तहत उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर घरेलू बिजली जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. खास बात यह है कि यदि सोलर संयंत्र से जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है, तो अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजा जा सकता है. इससे बिजली बिल में समायोजन होगा और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आय का भी अवसर मिलेगा. राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह योजना खास तौर पर फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि यहां सालभर भरपूर धूप रहती है. इससे लोग लंबे समय तक बिजली बिल से राहत पा सकते हैं.
PM Surya Ghar Yojana Rajasthan3/7

PM Surya Ghar Yojana Rajasthan

योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा. जानकारी के अनुसार, सोलर संयंत्र लगाने में करीब 80 हजार से 2 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है. सरकार द्वारा 1 किलोवाट क्षमता पर 30 हजार रुपए, 2 किलोवाट पर 60 हजार रुपए और 3 किलोवाट तक के संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है. यह राशि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
PM Surya Ghar Yojana Rajasthan4/7

PM Surya Ghar Yojana Rajasthan

आम लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना में ऋण सुविधा भी जोड़ी गई है. 3 किलोवाट तक के सोलर संयंत्र के लिए लगभग 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे मध्यम वर्ग और ग्रामीण परिवारों को सोलर सिस्टम लगवाने में काफी मदद मिलेगी.
PM Surya Ghar Yojana Rajasthan5/7

PM Surya Ghar Yojana Rajasthan

सरकार ने योजना की आवेदन प्रक्रिया को बेहद आसान और ऑनलाइन रखा है. इच्छुक उपभोक्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. आवेदन के बाद संबंधित डिस्कॉम से अनुमोदन लेना जरूरी होगा. अनुमोदन मिलने के बाद उपभोक्ता को सोलर पैनल लगवाकर नेट मीटर की जानकारी और बैंक खाते का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इसके बाद सब्सिडी की राशि सीधे खाते में भेज दी जाएगी.
PM Surya Ghar Yojana Rajasthan6/7

PM Surya Ghar Yojana Rajasthan

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. साथ ही घर की छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए और आवेदक के पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए. इसके अलावा किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का लाभ पहले नहीं लिया होना चाहिए. आवेदन के लिए आधार कार्ड, नवीनतम बिजली बिल, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे.
PM Surya Ghar Yojana Rajasthan7/7

PM Surya Ghar Yojana Rajasthan

विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान जैसे राज्य में यह योजना ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है. इससे न केवल बिजली खर्च कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा. ग्रामीण इलाकों में बढ़ती बिजली जरूरतों के बीच पीएम सूर्य घर योजना लोगों के लिए राहत और कमाई दोनों का माध्यम बन सकती है.
Tags:
Jaipur News

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलवर में नौतपा में धधकती अग्नि के बीच 9 दिन की कठिन तपस्या कर रहे गिरी महाराज, देखने उमड़े श्रद्धालु

अलवर में नौतपा में धधकती अग्नि के बीच 9 दिन की कठिन तपस्या कर रहे गिरी महाराज, देखने उमड़े श्रद्धालु

Alwar news
2

जयपुर RTO में 7 डिजिट नंबर घोटाले पर नया खुलासा, FIR के बाद अब RC बहाली शुरू

rajasthan news
3

नागौर में मजदूरों पर मंडरा रहा मौत का साया! मानवाधिकार आयोग सख्त, अवैध खनन पर मांगी रिपोर्ट

Nagaur News
4

विदिशा व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण, शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणाएं

Jaipur News
5

सरकारी गाड़ी RNB2400 में हुआ फर्जीवाड़ा! पहले बैकलॉग, फिर अचानक RC निरस्त, जानें पूरा मामला

Jaipur News