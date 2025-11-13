आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी और अफसरों पर नहीं चलेगा मुकदमा, हत्या का केस खारिज

कोर्ट ने माना है कि इस एनकाउंटर में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थी. बहुचर्चित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला आया है. जोधपुर सेशन कोर्ट ने CBI की जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एनकाउंटर को वास्तविक और जेन्युइन (सही) माना है.