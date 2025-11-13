Zee Rajasthan
आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी और अफसरों पर नहीं चलेगा मुकदमा, हत्या का केस खारिज

Anandpal encounter case: राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर करने वाले 3 पुलिस अधिकारियों और 4 पुलिस कर्मियों पर अब हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 13, 2025, 09:22 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 09:22 PM IST
entire team involved in Anandpal encounter case

राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर करने वाले 3 पुलिस अधिकारियों और 4 पुलिस कर्मियों पर अब हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा. जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया.
Anandpal encounter case Rahul Barhat, SP Churu

कोर्ट ने माना है कि इस एनकाउंटर में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थी. बहुचर्चित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला आया है. जोधपुर सेशन कोर्ट ने CBI की जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एनकाउंटर को वास्तविक और जेन्युइन (सही) माना है.