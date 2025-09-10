क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?

इनका जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ था. उन्होंने शुरुआती शिक्षा यहीं से हासिल की और आगे चलकर राजनीति में सक्रिय हुए. कांग्रेस पार्टी से जुड़े ख़ां ने अपनी ईमानदारी, सादगी और व्यवहारकुशलता से जनता और नेताओं का विश्वास जीता. वे संगठन के भीतर भी बेहद लोकप्रिय रहे.