क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?
Politics Quiz: बरकतुल्ला ख़ां राजस्थान के पहले मुस्लिम और गैर-हिंदू मुख्यमंत्री थे. 1971 में वे इस पद पर पहुंचे और सादगी व साफ राजनीति के लिए याद किए गए. 1973 में सड़क हादसे में उनका निधन हो गया. उनका कार्यकाल छोटा रहा पर प्रभाव गहरा छोड़ गया.
राजस्थान का राजनीतिक इतिहास कई अहम पड़ावों से गुज़रा है. यहां कई नेताओं ने अपनी अलग छाप छोड़ी और प्रदेश की राजनीति को दिशा दी. इन्हीं में ऐसे भी नेता हुए, जिन्होंने राजस्थान का पहला मुस्लिम और गैर-हिंदू मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया था.
इनका जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ था. उन्होंने शुरुआती शिक्षा यहीं से हासिल की और आगे चलकर राजनीति में सक्रिय हुए. कांग्रेस पार्टी से जुड़े ख़ां ने अपनी ईमानदारी, सादगी और व्यवहारकुशलता से जनता और नेताओं का विश्वास जीता. वे संगठन के भीतर भी बेहद लोकप्रिय रहे.