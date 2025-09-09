राजस्थान की राजनीति में कई रोचक संयोग मिलते हैं, लेकिन हिण्डौन संसदीय क्षेत्र की कहानी सबसे अलग है. तीसरी से लेकर पांचवी लोकसभा तक महज 15 वर्षों के छोटे से संसदीय इतिहास में इस क्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा अनूठा संयोग रहा, जो आज भी बुजुर्गों की जुबां पर ताजा है.