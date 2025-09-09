Zee Rajasthan
राजस्थान की वो लकी लोकसभा सीट! जिसने राज्य को दिए दो मुख्यमंत्री, क्या आपको पता है इसका जवाब?

Rajasthan Quiz: हिण्डौन संसदीय क्षेत्र के 15 साल के छोटे से इतिहास में अनोखा संयोग रहा। यहां से टीकाराम पालीवाल सांसद बने और बाद में CM, जबकि जगन्नाथ पहाड़िया पहले CM बने और फिर यहीं से सांसद. दोनों का हिण्डौन से गहरा जुड़ाव राजनीति में यादगार रहा.

Published: Sep 09, 2025, 02:31 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 02:31 PM IST
कौन दो नेता बने मुख्यमंत्री

राजस्थान के इतिहास में एक लोकसभा सीट ऐसी लक्की रही है, जहां से राज्य को दे मुख्मंत्री मिले हैं. और ये दो सीएम और कोई नहीं बल्कि खुद टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पहाड़िया थे.
हिण्डौन लोकसभा सीट

राजस्थान की राजनीति में कई रोचक संयोग मिलते हैं, लेकिन हिण्डौन संसदीय क्षेत्र की कहानी सबसे अलग है. तीसरी से लेकर पांचवी लोकसभा तक महज 15 वर्षों के छोटे से संसदीय इतिहास में इस क्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा अनूठा संयोग रहा, जो आज भी बुजुर्गों की जुबां पर ताजा है.