राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? ज्ञानी लोगों को भी नहीं मालूम होगा इसका जवाब
Rajasthan Politics: राजस्थान का औपचारिक गठन 30 मार्च 1949 को वृहद् राजस्थान बनाकर हुआ, जबकि 1 नवंबर 1956 को अजमेर, आबू रोड, सिरोही और सुनेल-टप्पा क्षेत्र के विलय से राज्य का पुनर्गठन पूर्ण हुआ. इसे हर साल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है.
Published: Sep 06, 2025, 04:11 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 04:11 PM IST
राजस्थान का निर्माण
राजस्थान, भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य, अपने भव्य महलों, किलों और मरुधर की छटा के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का औपचारिक गठन 30 मार्च, 1949 को हुआ था?
राजपूताना एजेंसी
इस दिन तत्कालीन राजपूताना एजेंसी की अलग-अलग रियासतों को मिलाकर वृहद् राजस्थान का निर्माण किया गया. यही कारण है कि 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में हर साल पूरे राज्य में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है.