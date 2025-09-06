राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? ज्ञानी लोगों को भी नहीं मालूम होगा इसका जवाब

Rajasthan Politics: राजस्थान का औपचारिक गठन 30 मार्च 1949 को वृहद् राजस्थान बनाकर हुआ, जबकि 1 नवंबर 1956 को अजमेर, आबू रोड, सिरोही और सुनेल-टप्पा क्षेत्र के विलय से राज्य का पुनर्गठन पूर्ण हुआ. इसे हर साल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है.