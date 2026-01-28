नकली सिपाही का पर्दाफाश, पुलिस की वर्दी पहन शिक्षिका से रचाई शादी, ट्रेनिंग के नाम पर करता था मजदूरी

प्रतापगढ़ जिले में पुलिस की वर्दी की आड़ लेकर वर्षों तक रौब जमाने और लोगों को गुमराह करने वाला एक युवक कानून के शिकंजे में आ गया. खुद को राजस्थान पुलिस का जवान बताने वाला यह शातिर युवक न केवल आमजन और दुकानदारों को प्रभावित करता रहा, बल्कि इसी झूठी पहचान के सहारे उसने सेकंड ग्रेड शिक्षिका से शादी तक कर ली. अरनोद थाना पुलिस की सतर्कता से इस हैरान कर देने वाले फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ.