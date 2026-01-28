Zee Rajasthan
नकली सिपाही का पर्दाफाश, पुलिस की वर्दी पहन शिक्षिका से रचाई शादी, ट्रेनिंग के नाम पर करता था मजदूरी

Rajasthan News: प्रतापगढ़ पुलिस ने उमेश डामोर नामक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने नकली वर्दी पहनकर एक शिक्षिका से शादी की और खुद को पुलिसकर्मी बताकर सालों तक लोगों को ठगा. ट्रेनिंग के नाम पर वह मजदूरी करने जाता था.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Jan 28, 2026, 03:15 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 03:15 PM IST
प्रतापगढ़ जिले में पुलिस की वर्दी की आड़ लेकर वर्षों तक रौब जमाने और लोगों को गुमराह करने वाला एक युवक कानून के शिकंजे में आ गया. खुद को राजस्थान पुलिस का जवान बताने वाला यह शातिर युवक न केवल आमजन और दुकानदारों को प्रभावित करता रहा, बल्कि इसी झूठी पहचान के सहारे उसने सेकंड ग्रेड शिक्षिका से शादी तक कर ली. अरनोद थाना पुलिस की सतर्कता से इस हैरान कर देने वाले फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ.
खुद को राजस्थान पुलिस में कार्यरत बताकर लंबे समय से लोगों पर रौब जमाने वाला युवक अरनोद थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है. आरोपी नकली पुलिस वर्दी पहनकर, फर्जी फोटो दिखाकर और झूठी कहानियां गढ़कर खुद को पुलिसकर्मी साबित करता रहा. इसी झूठी पहचान के भरोसे उसने एक सेकंड ग्रेड शिक्षिका से विवाह भी कर लिया.