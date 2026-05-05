/Good News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंडी में बन रहा 2 करोड़ का हाईटेक प्लेटफॉर्म!

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मंडी परिसर में वर्षों पुराने जर्जर कवर्ड चबूतरों को भी हटाया जाएगा। इनकी छतें क्षतिग्रस्त होने से हादसों का खतरा बना हुआ है. दो अत्यधिक जर्जर चबूतरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इनके स्थान पर नए कवर्ड डोम बनाए जाएंगे. इन विकास कार्यों के पूरा होने के बाद मंडी में किसानों और व्यापारियों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.