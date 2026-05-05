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Good News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंडी में बन रहा 2 करोड़ का हाईटेक प्लेटफॉर्म!

Edited bySneha AggarwalReported byHitesh upadhyay
Published: May 05, 2026, 05:34 PM|Updated: May 05, 2026, 05:34 PM

Pratapgarh News: राजस्थान की प्रतापगढ़ में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार हेतु नीलामी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसकी लागत 2 करोड़ रुपये के लगभग होगी. इससे किसानों को काफी फायदा होगा. 
 

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राजस्थान सरकार के कृषि विपणन विभाग ने जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी समिति परिसर के विकास के लिए बड़ा निर्णय लिया है. विभाग ने मंडी में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार हेतु नीलामी प्लेटफॉर्म के निर्माण सहित विभिन्न कार्यों के लिए 2 करोड़ 6 लाख 49 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है.
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इस स्वीकृति के तहत मंडी परिसर में 230 गुणा 80 फीट का एक बड़ा ढंका हुआ नीलामी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा. इसके निर्माण से किसानों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब किसानों की उपज खुले में रखने की मजबूरी खत्म होगी और बारिश के दौरान उपज के भीगने से होने वाले नुकसान से बचाव हो सकेगा.
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मंडी सचिव संतोष मोदी ने बताया कि प्लेटफॉर्म निर्माण के साथ अन्य आधारभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा. इससे मंडी की कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनेगी.
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विभाग ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. मंडी समिति को सार्वजनिक निर्माण विभाग और कृषि विपणन बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अधिनियम और अन्य वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी. भुगतान केवल गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट के बाद ही किया जाएगा.
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मंडी परिसर में वर्षों पुराने जर्जर कवर्ड चबूतरों को भी हटाया जाएगा। इनकी छतें क्षतिग्रस्त होने से हादसों का खतरा बना हुआ है. दो अत्यधिक जर्जर चबूतरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इनके स्थान पर नए कवर्ड डोम बनाए जाएंगे. इन विकास कार्यों के पूरा होने के बाद मंडी में किसानों और व्यापारियों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.
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2.06 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य, 230×80 फीट का ढंका नीलामी प्लेटफॉर्म, बारिश में उपज सुरक्षित रखने की सुविधा, जर्जर चबूतरों को हटाकर नए डोम का निर्माण, गुणवत्ता निरीक्षण के बाद ही भुगतान और किसानों और व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं होंगी.
Tags:
Pratapgarh news

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