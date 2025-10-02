नवरात्रि समापन पर कद्दू की बलि, जानें प्रतापगढ़ की खास परंपरा!
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के रिछा पड़ूंनी गांव में ज्वारा विसर्जन के दौरान पारंपरिक कद्दू की बलि दी गई. सदियों पुरानी इस प्रथा को बदलते विचारों के कारण सरल किया गया है, जो आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.
Published: Oct 02, 2025, 02:21 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 02:21 PM IST
प्रतापगढ़ जिले के रिछा पड़ूंनी गांव में नवरात्रि पर्व का समापन एक अनूठे और भक्तिमय माहौल में हुआ. इस अवसर पर आयोजित पारंपरिक ज्वारा विसर्जन समारोह ने पूरे गांव को आस्था और उल्लास से सराबोर कर दिया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, धार्मिक जयकारों और पारंपरिक गीतों की स्वर लहरियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया.
सैकड़ों की संख्या में गांववासी ज्वारे लेकर शोभायात्रा के रूप में निकले और पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए तालाब के किनारे पहुंचे. यहां विधि-विधान के साथ ज्वारा विसर्जन की रस्म पूरी की गई.