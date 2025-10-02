नवरात्रि समापन पर कद्दू की बलि, जानें प्रतापगढ़ की खास परंपरा!

प्रतापगढ़ जिले के रिछा पड़ूंनी गांव में नवरात्रि पर्व का समापन एक अनूठे और भक्तिमय माहौल में हुआ. इस अवसर पर आयोजित पारंपरिक ज्वारा विसर्जन समारोह ने पूरे गांव को आस्था और उल्लास से सराबोर कर दिया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, धार्मिक जयकारों और पारंपरिक गीतों की स्वर लहरियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया.