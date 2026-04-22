/प्रतापगढ़ में भयंकर गर्मी का तांडव, 40 के पार पंहुचा पारा, लू ने मचा रखा है कहर

Pratapgarh Weather Update: प्रतापगढ़ जिले में बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के साथ ही लू का असर तेज हो गया है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है.
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनोद खांट के अनुसार अत्यधिक गर्मी में शरीर से पसीने के रूप में पानी और आवश्यक लवण तेजी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है. इसका सीधा प्रभाव किडनी, हृदय और मस्तिष्क पर पड़ता है. हीट स्ट्रोक की स्थिति में मस्तिष्क पर सीधा असर पड़ता है, जिससे चक्कर आना, भ्रम और बेहोशी जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं.
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वहीं हृदय को शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हृदय गति और रक्तचाप प्रभावित हो सकता है. तेज धूप के संपर्क में आने से त्वचा पर सनबर्न, घमौरियां और एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है, वहीं दूषित भोजन के सेवन से उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, रक्त संचार में बदलाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट जैसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं, जो गंभीर रूप ले सकती हैं.
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गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला चिकित्सालय सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं. अस्पतालों में छाया, पंखे और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मजबूत की गई है. मरीजों को त्वरित राहत देने के लिए ओआरएस कॉर्नर स्थापित किए गए हैं और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर सर्वे कर जरूरतमंदों को ओआरएस के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं. 108 एंबुलेंस सेवाओं में भी आइस पैक, आवश्यक दवाइयां और गर्मी से राहत देने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
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हीट स्ट्रोक और गर्मी से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बेड भी आरक्षित किए गए हैं. जिला और उप जिला अस्पतालों में 10-10 बेड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5 बेड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1-1 बेड तैयार रखे गए हैं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके.
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चिकित्सकों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें. हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें तथा धूप में निकलते समय सिर को ढककर रखें. विशेष रूप से दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें और खाली पेट धूप में जाने से परहेज करें. लंबे समय तक धूप में काम करने से बचना भी जरूरी है.
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यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, तेज बुखार, उल्टी, अत्यधिक प्यास, कमजोरी या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत उसे छांव में लाकर पानी या ओआरएस दें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराएं. स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि गर्मी के इस मौसम में सतर्कता बरतें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि इस समय सावधानी ही सबसे प्रभावी बचाव है.