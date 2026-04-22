Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /प्रतापगढ़ में भयंकर गर्मी का तांडव, 40 के पार पंहुचा पारा, लू ने मचा रखा है कहर

प्रतापगढ़ में भयंकर गर्मी का तांडव, 40 के पार पंहुचा पारा, लू ने मचा रखा है कहर

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 22, 2026, 07:44 AM|Updated: Apr 22, 2026, 07:44 AM

Pratapgarh Weather Update: प्रतापगढ़ जिले में बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के साथ ही लू का असर तेज हो गया है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है.

Pratapgarh Weather Update1/6
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनोद खांट के अनुसार अत्यधिक गर्मी में शरीर से पसीने के रूप में पानी और आवश्यक लवण तेजी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है. इसका सीधा प्रभाव किडनी, हृदय और मस्तिष्क पर पड़ता है. हीट स्ट्रोक की स्थिति में मस्तिष्क पर सीधा असर पड़ता है, जिससे चक्कर आना, भ्रम और बेहोशी जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं.
Pratapgarh Weather Update2/6
वहीं हृदय को शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हृदय गति और रक्तचाप प्रभावित हो सकता है. तेज धूप के संपर्क में आने से त्वचा पर सनबर्न, घमौरियां और एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है, वहीं दूषित भोजन के सेवन से उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, रक्त संचार में बदलाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट जैसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं, जो गंभीर रूप ले सकती हैं.
Pratapgarh Weather Update3/6
गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला चिकित्सालय सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं. अस्पतालों में छाया, पंखे और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मजबूत की गई है. मरीजों को त्वरित राहत देने के लिए ओआरएस कॉर्नर स्थापित किए गए हैं और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर सर्वे कर जरूरतमंदों को ओआरएस के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं. 108 एंबुलेंस सेवाओं में भी आइस पैक, आवश्यक दवाइयां और गर्मी से राहत देने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
Pratapgarh Weather Update4/6
हीट स्ट्रोक और गर्मी से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बेड भी आरक्षित किए गए हैं. जिला और उप जिला अस्पतालों में 10-10 बेड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5 बेड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1-1 बेड तैयार रखे गए हैं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके.
Pratapgarh Weather Update5/6
चिकित्सकों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें. हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें तथा धूप में निकलते समय सिर को ढककर रखें. विशेष रूप से दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें और खाली पेट धूप में जाने से परहेज करें. लंबे समय तक धूप में काम करने से बचना भी जरूरी है.
Pratapgarh Weather Update6/6
यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, तेज बुखार, उल्टी, अत्यधिक प्यास, कमजोरी या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत उसे छांव में लाकर पानी या ओआरएस दें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराएं. स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि गर्मी के इस मौसम में सतर्कता बरतें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि इस समय सावधानी ही सबसे प्रभावी बचाव है.
Tags:
Rajasthan weather
Rajasthan Weather update
Pratapgarh Weather Update

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: फर्जी डिग्री पर बड़ा एक्शन, बांसवाड़ा में 18 PTI शिक्षक बर्खास्त, 2022 भर्ती घोटाले में खुली पोल

Rajasthan News: फर्जी डिग्री पर बड़ा एक्शन, बांसवाड़ा में 18 PTI शिक्षक बर्खास्त, 2022 भर्ती घोटाले में खुली पोल

banswara news
2

Breaking News: बाड़मेर में स्कूल बस का भीषण हादसा, खड़ी बस में जा घुसा ट्रक, 24 बच्चों में से 6 बच्चे...

Rajasthan Road Accident
3

Rajasthan News: ऑपरेशन थिएटर में घुसे बदमाश, जोधपुर MGH अस्पताल में सर्जरी के दौरान डॉक्टर-स्टाफ से मारपीट

jodhpur news
4

राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चमकदार संभावनाएं, लेकिन क्या आम आदमी पहुंच पाएगा?

rajasthan news
5

Rajasthan News: मंत्री हेमंत मीणा की तबीयत फिर बिगड़ी, हाई BP के बाद अस्पताल में भर्ती, देर रात मिली छुट्टी

Pratapgarh News