/प्रतापगढ़ में भयंकर गर्मी का तांडव, 40 के पार पंहुचा पारा, लू ने मचा रखा है कहर

Pratapgarh Weather Update: प्रतापगढ़ जिले में बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के साथ ही लू का असर तेज हो गया है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है.