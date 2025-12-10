नए एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बनेंगे चमकते हुए शहर, राजस्थान के लोगों को होगा मोटा फायदा!
Rajasthan Project: राजधानी दिल्ली में नए एक्सप्रेसवे बनने की तैयारी की जा रही है, जिससे राजस्थान के लोगों को भी फायदा होगा. इस दौरान एक्सप्रेसवे के दोनों ओर चमचमाते नए शहर बसाए जाने की योजना है, जिससे लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा.
Published: Dec 10, 2025, 08:52 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 08:52 PM IST
1/5
Rajasthan Project
1/5
यह पूरा नया प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी NCRPB की 'काउंटर मैग्नेट' नीति के तहत तैयार होगा, जिससे दिल्ली से लोगों का दबाव हटाकर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास इलाकों में नए औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय इलाकों में विकास किया जाएगा.
2/5
Rajasthan Project
2/5
कहा जा रहा है कि इन नए एक्सप्रेसवे के आसपास लगभग 700 गांवों की जमीन का दाम आने वाले सालों में कई गुना बढ़ सकता है, जिससे लोगों को मोटा फायदा होगा.