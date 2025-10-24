आंध्रा से आई राधा-कृष्ण की जोड़ी, पुंगनूर नस्ल की गाय का अलवर में क्रेज

पुंगनूर गाय अपनी सुंदरता और आकर्षक बनावट के लिए प्रसिद्ध है. देखने में यह गाय बेहद मनमोहक लगती है. दुनिया की सबसे छोटी देसी गाय मानी जाने वाली यह नस्ल अब विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन इसे संरक्षित करने के लिए देशभर में प्रयास किए जा रहे हैं. इस नस्ल ने राष्ट्रीय पहचान तब पाई,जब मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर इस गाय को प्रदर्शित किया था.