आंध्रा से आई राधा-कृष्ण की जोड़ी, पुंगनूर नस्ल की गाय का अलवर में क्रेज

Published: Oct 24, 2025, 12:55 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 01:14 PM IST
आचार्य सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि यह अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट प्रजाति की गाय है,जो मूलतः आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती है. संभवतः यह जयपुर संभाग में आई इस नस्ल की पहली जोड़ी है, इसे देखने के लिए काफी लोग मंदिर में पहुंच रहे है गायों के इस जोड़े को नाम राधा और कृष्ण दिया है.
पुंगनूर गाय अपनी सुंदरता और आकर्षक बनावट के लिए प्रसिद्ध है. देखने में यह गाय बेहद मनमोहक लगती है. दुनिया की सबसे छोटी देसी गाय मानी जाने वाली यह नस्ल अब विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन इसे संरक्षित करने के लिए देशभर में प्रयास किए जा रहे हैं. इस नस्ल ने राष्ट्रीय पहचान तब पाई,जब मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर इस गाय को प्रदर्शित किया था.