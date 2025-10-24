Zee Rajasthan
mobile app

आंध्रा से आई राधा-कृष्ण की जोड़ी, पुंगनूर नस्ल की गाय का अलवर में क्रेज

Alwar News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक अपनी पहचान बना चुकी पुंगनूर नस्ल की गाय की जोड़ी अब अलवर के वेंकटेश दिव्य धाम बाला जी मंदिर में लाई गई है. जिसे देखने लोगों आ रहे हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 24, 2025, 12:55 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 01:14 PM IST
1/6

Punganur Cow In Alwar

Punganur Cow In Alwar1/6
आचार्य सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि यह अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट प्रजाति की गाय है,जो मूलतः आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती है. संभवतः यह जयपुर संभाग में आई इस नस्ल की पहली जोड़ी है, इसे देखने के लिए काफी लोग मंदिर में पहुंच रहे है गायों के इस जोड़े को नाम राधा और कृष्ण दिया है.
2/6

Punganur Cow In Alwar

Punganur Cow In Alwar2/6
पुंगनूर गाय अपनी सुंदरता और आकर्षक बनावट के लिए प्रसिद्ध है. देखने में यह गाय बेहद मनमोहक लगती है. दुनिया की सबसे छोटी देसी गाय मानी जाने वाली यह नस्ल अब विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन इसे संरक्षित करने के लिए देशभर में प्रयास किए जा रहे हैं. इस नस्ल ने राष्ट्रीय पहचान तब पाई,जब मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर इस गाय को प्रदर्शित किया था.