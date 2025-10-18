पुष्कर मेला 2025 की धूम: BSF कैमल शो, हॉर्स परेड और VIP सिस्टम खत्म, जानें इस बार क्या है नया

इस बार मेला तीन हिस्सों में बंटा रहेगा — पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन. सबसे खास बात — इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें VIP पास व्यवस्था खत्म, BSF कैमल शो, हॉर्स शो, और मिस्टर-मिस राजस्थान प्रतियोगिता जैसी नई पहलें शामिल हैं.