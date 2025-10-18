पुष्कर मेला 2025 की धूम: BSF कैमल शो, हॉर्स परेड और VIP सिस्टम खत्म, जानें इस बार क्या है नया
Pushkar Fair 2025: पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से शुरू होगा. इस बार VIP पास व्यवस्था खत्म कर दी गई है. मेले में पहली बार BSF कैमल शो और मिस्टर-मिस राजस्थान प्रतियोगिता होगी. 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा संभालेंगे.
Published: Oct 18, 2025, 09:27 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 09:27 AM IST
पुष्कर मेला 2025
राजस्थान में इस साल का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2025, 22 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा. जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि मेले का औपचारिक उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा.
तीन हिस्सों में
इस बार मेला तीन हिस्सों में बंटा रहेगा — पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन. सबसे खास बात — इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें VIP पास व्यवस्था खत्म, BSF कैमल शो, हॉर्स शो, और मिस्टर-मिस राजस्थान प्रतियोगिता जैसी नई पहलें शामिल हैं.