Pushkar Fair 2025: ऊंट, संस्कृति और अध्यात्म का अनोखा संगम, देशी-विदेशी पर्यटकों की जबरदस्त भीड़

Pushkar Mela 2025: विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से शुरू हो गया है। मुख्य कार्यक्रम 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होंगे. 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण, 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा महास्नान होगा. सुरक्षा के लिए दो हज़ार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.