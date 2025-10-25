Pushkar Fair 2025: ऊंट, संस्कृति और अध्यात्म का अनोखा संगम, देशी-विदेशी पर्यटकों की जबरदस्त भीड़
Pushkar Mela 2025: विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से शुरू हो गया है। मुख्य कार्यक्रम 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होंगे. 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण, 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा महास्नान होगा. सुरक्षा के लिए दो हज़ार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.
Published: Oct 25, 2025, 03:05 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 03:05 PM IST
Pushkar Mela 2025
राजस्थान की पवित्र तीर्थनगरी पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2025 का शुभारंभ 22 अक्टूबर से हो चुका है. दीपावली के तुरंत बाद ही पशुपालकों और उनके पशुओं की आवक ने पूरे मेला क्षेत्र में रौनक बढ़ा दी है.
Pushkar Mela 2025
पशुपालन विभाग के अनुसार, 22 अक्टूबर को पशु मेला कार्यालय की स्थापना के साथ मेले की औपचारिक शुरुआत की गई.