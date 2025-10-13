पुष्कर मेले में इस साल फिर सुनाई देगी जैसलमेरी ऊंट की धमक, पोर्टल भी हुआ है लॉन्च

राज्य धरोहर ऊंट को राजस्थान से बाहर ले जाने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की संख्या इस बार गत वर्ष की तुलना में अधिक देखने को मिल सकती है. अन्य राज्यों से भी कारोबारी ऊंट की खरीद-फरोख्त के लिए पुष्कर पहुंचेंगे.