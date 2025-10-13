Zee Rajasthan
पुष्कर मेले में इस साल फिर सुनाई देगी जैसलमेरी ऊंट की धमक, पोर्टल भी हुआ है लॉन्च

Pushkar Mela 22 October 2025: इस साल पुष्कर मेले में एक बार फिर जैसलमेरी ऊंटों की भव्य धमक सुनाई देगी. मेले को और सुविधाजनक बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 13, 2025, 08:00 AM IST | Updated: Oct 13, 2025, 08:00 AM IST
Pushkar Mela 2025

अजमेर में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस बार मेले को भव्य रूप देने के लिए सरकार ने विशेष रुचि दिखाई है. मेले में आकर्षण बढ़ाने के लिए बैठकों का दौर जारी है और कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं.
Pushkar Mela 2025

राज्य धरोहर ऊंट को राजस्थान से बाहर ले जाने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की संख्या इस बार गत वर्ष की तुलना में अधिक देखने को मिल सकती है. अन्य राज्यों से भी कारोबारी ऊंट की खरीद-फरोख्त के लिए पुष्कर पहुंचेंगे.